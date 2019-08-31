老中青三代医生接力使老人心脏骤停后重获新生

近日，一名76岁的患者在解放军火箭军特色医学中心诊区候诊时突发心脏骤停，经过医护人员的紧急接力抢救，他最终逃离了死神的魔爪。

突发状况 老年专家及时抢救

据了解，该患者因感觉胸闷先在单位卫生室做了心电图检查，卫生室大夫发现异常表现后，建议他去三甲医院检查和就诊。然而，患者并没有意识到病情的严重和危险，只是在解放军火箭军特色医学中心心血管内科普通诊区候诊。但是，患者在候诊时病情突然加重晕倒在地，正在出诊的心内科专家葛德元教授闻讯立即为该患者救治。

救治时，葛德元发现患者的大动脉搏动已没有反应。凭借多年的经验，他判断患者是心脏骤停，于是按照“黄金4分钟”法则为病人实施心肺复苏。为避免拳击、按压，使心脏、肋骨损伤，葛德元教授左手按在患者心前躯位置，右手拳击，七八下后，随即又采取常规按压方式救治，约三分钟后，患者四肢开始有了活动，出现自主呼吸。由于当时在场患者众多，葛德元教授还对一同参与救助的彭德林教授表示，赶快与急诊科联系，便于继续开展抢救工作。

医务人员集结继续展开抢救

随后，急诊科团队和心内科团队赶到现场，接力进行胸外按压、插管接机械辅助通气、迅速建立液路、给予血管活性药物、评估复苏效果等抢救工作。由于抢救工作及时并且到位，患者恢复生命体征后，被转运到急诊科进行下一轮抢救。

争分夺秒 中年专家果敢应对

中年专家丁力平副主任接到住院总电话求助后，立即启动心血管绿色通道救治流程。按照他的安排，靳志涛主任、王承竹护士长负责在科室组织手术团队进行术前准备，姜迎新组长和米萍主管护师负责呼吸机、主动脉球囊反搏装置准备；王莉莉护师和黄莎莎护师负责介入手术巡回。

为患者实施急诊手术

丁力平在对患者进行病情评估后，与患者家属进行了联系沟通。在获得病人家属允许后，丁主任立即协同急诊科张雷主治医师转运病人，在生命支持设备的托举下，将病人送上急诊手术台。

协同战斗 青年医生进行急诊手术

据了解，解放军火箭军特色医学中心心血管绿色通道已经建立20年，为无数名患者带来了福音。其救治流程顺畅高效、急诊手术娴熟精湛，一支经验丰富、作风优良、技术精干的医护团队享誉军内外。

心内科急救团队在明确的分工明下，展开了有条不紊的救治。经造影结果显示，患者前降支根部完全闭塞，并可见大量血栓形成。

导丝通过、球囊慢起、掌握节奏……在手术过程中，由于拥有多年打下的坚实根基，手术团队在实施此例急诊手术过程中配合得天衣无缝。轻起球囊、观察血流，冠脉内用药，血流TIMI3级，植入支架，非顺应性球囊后扩张……半小时后，喜讯传出：手术非常成功，患者获得新生。当老人被推出导管室时，在外等候已久的家属喜极而泣。

转危为安 中年专家监护室“显神威”

患者的急诊手术虽然顺利完成，但因需要其他仪器的支撑治疗被转到心内科监护室继续进行抢救和观察。监护室的医护人员夜以继日地进行观察，详细记录各种参数，给予了患者精心的护理和照顾。

以急危重症救治为拿手绝技的中年专家刘胜林主任进入监护室后，就安排胡莉华副主任医师做床旁急诊超声，并对患者病情全面评估，制订了详细的循环支持、呼吸支持计划。

为患者做床旁超声

有创转为无创，自主心跳逐渐稳定,动脉球囊反搏泵的反搏比渐次调低……随着患者心肺和神经功能的逐渐恢复，大家一直紧绷的神经终于缓和下来。

患者转危为安后，参与救治的医护人员全体击掌相庆。这场老中青三代医生的救治接力作战展现了大家不忘医者初心、履行白衣使命的风采。

心内科团队

专家提示 掌握“黄金4分钟”救治法则

在术后的恢复期中，患者告诉医生胸口中间有疼痛感。经诊断后，管床医生告诉患者，造成疼痛的原因是葛德元主任在进行心脏复苏时按压的时间较久导致。

葛德元介绍，当发现病人心脏骤停后，掌握“黄金4分钟”法则非常重要，即对于心脏骤停的患者，要在4分钟内及时进行复苏，可能有半数患者会被救活。但在按压复苏时，由于双手直接按压可能会使患者胸骨骨折，所以应采用一只手在患者胸部进行按压，另一只手对进行按压的手背进行捶击，这也是造成葛德元主任手变青的原因。

从监护室转到普通病房后，患者在家人陪同下对葛德元主任当面致谢并赠送了锦旗。经过15天精心救治后，患者康复出院。

患者赠送的锦旗

当有媒体记者为此事采访葛德元时，他笑着说：“对心内科大夫来说，这是微不足道的小事，对于家庭，则是惊天动地的大事，所以，要学会做一个聪明的病人，有疑问请及时咨询专业医生，别因为一时疏忽大意和不当回事，给自己和家庭造成不可挽回的遗憾。对于病人的皳治成功，是大家的功劳，也是团队精神的体现。”

葛德元主任正在为患者诊治

心血管内科学科带头人、首席专家胡桃红主任表示，从这件事情中，可以看出广大群众尤其是老年人在疾病认识上存在一定误区，假如不了解基本医学常识就可能会错失被紧急救治的机会，需要为老百姓提点小建议：一是老年人突然出现胸闷不适时，千万要重视，不是每一个心梗患者都会出现典型疼痛；二是当医生告知心电图不正常时，一定要当回事；三是情况紧急时要打120，不要散步或开车去医院，以防路上出现问题时得不到有效救治；四是不要为了让专家诊治而挂 专家号，胸闷不适并且心电图有异常时，应首选挂急诊号，别在门诊排队耽误时间；五是到了一定年龄，外出散步或就医时，记得在兜里留下病史卡片和家属联系卡。（解放军火箭军特色医学中心）