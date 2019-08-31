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运动前后不要刮胡子

2019年08月31日10:07 来源：人民网-生命时报

刮胡子是男性每天必做的一件事。可是，要知道刮胡子的时间也是有讲究的，最好避开以下两个时间段。

运动前后不要刮胡子。运动前刮胡子，皮肤可能被划出肉眼看不见的小伤口，运动时产生大量的汗液，流经伤口可能会引起痤疮甚至感染。另外，在室外运动时，势必会有一些细小的灰尘或细菌停留在脸上，侵袭脆弱的皮肤和伤口，很容易造成感染。运动后身体血液循环加快，汗水刺激刮过胡子的皮肤，会产生烧灼感，让人十分难受。

洗澡前也不要刮胡子。很多男性喜欢在洗澡前剃须，再用水直接冲走，觉得很方便。刚刚剃须后的皮肤有很多小创口，非常敏感，如果马上洗澡，沐浴液、洗发液还有热水会刺激伤口，导致发红、感染等。

清晨是刮胡子的最佳时间，这时皮肤比较放松，可减少刮伤的几率。电动剃须刀最好在干燥环境下使用，所以刮胡子时应保持脸部干爽。使用前也可以用专用的剃须水来软化胡须。刮完胡子后注意清洁剃须刀的刀片和接触面，使用前后都要洗干净。（董正邦）▲

(责编：董童、杨迪)


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