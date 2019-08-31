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坐飞机味觉会改变

2019年08月31日10:04 来源：人民网-生命时报

很多人都坐过飞机，却对它不甚了解。近日，英国《每日电讯报》汇集了一些关于飞机的冷知识。

1.坐经济舱比较安全。多项研究数据显示，一旦发生飞行事故，坐在机身前段位置的头等舱、商务舱的旅客死亡概率较高，而坐在靠近飞机紧急出口的几排经济舱座位的生存率较高。

2.氧气面罩可供使用15分钟左右。当机舱气压过低时，氧气面罩会从舱顶弹出，这时应在指导下戴上，一直到飞机舱压恢复正常。一般来说，氧气面罩可供氧15分钟左右。

3.飞机经常会紧急降落。飞机的紧急降落次数比我们想象的要多。英国伦敦希斯罗机场从2009~2013年中，共发生266次紧急降落，平均1周发生1次。

4.飞机经常遭到雷击。客机大约每2、3年就会遭到一次雷击，但客机外壳材料多采用铝合金，有着良好的导电性能，所以不必过虑。

5.飞行时，舱门无法打开。飞机舱门是利用机舱内外的不同气压差来保持密封状态的。按一般的飞行高度计算，舱门表面每平方厘米面积要承受500公斤左右的气压，是无法靠蛮力打开的。

6.飞机餐不好吃有其原因。旅客通常会抱怨飞机餐难吃，这是因为身处高空，舌头味蕾也会受影响，变得迟钝。同一种食物，在空中和地面呈现出来的是两种味道。

7.客机上必须提供烟灰缸。美国联邦航空局规定，客机厕所里必须提供烟灰缸。虽然飞机上严禁抽烟，但也不能排除有一些人偷偷抽。万一他们乱丢烟蒂，更可能引发火灾，酿成惨剧。

8.起飞降落时窗帘挂起与安全有关。窗户不仅是欣赏空中美景的，一旦机翼或引擎发生起火冒烟等故障，可以通过窗户马上观察到。

9.机舱内调暗灯光是为安全。起飞降落时调暗机舱灯光，是为了让乘客在发生紧急状况时能迅速适应黑暗环境、看清机外状况，并让紧急出口的标志更醒目。（姚力杰）▲

(责编：董童、杨迪)


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