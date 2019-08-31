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严控芬太尼，中国说到做到

2019年08月31日08:29 来源：人民网-人民日报

　　近来，美方一些人无端指责中国不履行承诺，放任芬太尼进入美国，硬说中国是美国国内芬太尼类物质的主要来源，导致大量美国人吸毒身亡。真乃世所罕见的颠倒黑白！

　　事实是最有力的驳斥。中国政府对芬太尼类物质管控极为严格，先后列管了25种芬太尼类物质及2种前体，超过联合国管制品种。为回应美方关切，中方短短4个月即完成法律管制程序，并于今年5月1日正式对芬太尼类物质进行整类列管。这彰显了中国政府积极参与全球毒品治理、维护世界安全稳定的责任与担当。此后，中方全力推进有关工作进度，包括研究制定法律文件，在全国范围开展芬太尼类物质排查整治，组织集中打击网络贩卖芬太尼类物质行动，督促物流寄递公司落实实名寄递、开箱验视、过机安检“三项制度”等，确保各项措施落地生效。

　　成效是最有力的证明。今年以来，中国缉毒执法部门尚未发现一起非法制造、贩卖和走私芬太尼类物质的犯罪案件。美国司法部提供的数据显示，今年第一季度，美国海关和边境保护局仅破获12起来自中国的芬太尼类物质走私案件，缴获量0.29公斤，同比分别下降93%和99%；第二季度破获案件4起，缴获量5公斤，同比分别下降97%和78%。中国合法厂家生产的芬太尼类药物从未流入美国。

　　毫无疑问，美方一些人以偏概全，拿极个别不法分子和企业的案例给中国乱贴标签，盲人摸象一般妄下结论，完全站不住脚。

　　中国一贯重信守诺，严控芬太尼说到做到。美方一些人应尊重事实，客观看待中方坚持的立场，正视中方所做大量工作及其成效。为什么中国能厉行禁毒政策，切实做到对毒品问题“零容忍”，而美国不行？为什么中国对芬太尼类物质的管制措施能够做到比美国更严格有效？这才是值得思考的问题。

　　美国是全球最大的毒品消费市场，美国以占世界5%的人口消费了全球80%的阿片类药物。面对这个严峻现实，美方一些人宁可选择去苍白无力地指责别国，也不愿实实在在做出有效的制度安排。殊不知，他们越是乱泼脏水，越是有负自己对美国人民所作承诺。

(责编：董童、杨迪)


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