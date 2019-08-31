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湖北大力推进健康服务建设 医改成效显现

2019年08月31日08:27 来源：中国新闻网

日前，湖北省政府新闻办召开推进健康湖北行动暨医改工作新闻发布会表示，近年来，湖北将健康作为优先发展战略，主要健康指标均优于全国平均水平、位居中部前列。

据介绍，湖北将8个主要健康指标纳入市州考核目标，统筹实施普及健康生活、优化健康服务、发展健康产业等战略部署；全面推进健康管理，针对全人群全生命周期开展健康人群保健服务、高危人群干预服务、疾病人群治疗服务、康复人群疗养服务、家庭医生签约服务；联合多部门全面开展健康知识普及、健康素养提升、全民健身等健康行动。

在医改工作方面，湖北针对推进分级诊疗制度建设、建立现代医院管理制度、完善全民医保制度、健全药品供应保障制度、建立综合监管制度、建立优质高效医疗卫生服务体系等方面，实施了一系列改革举措。

    其中包括，推进医共体等多种模式医联体建设，家庭医生签约服务优先覆盖重点人群和建档立卡贫困人口；全面开展跨省异地就医住院医疗费用直接结算，贫困县实现先诊疗后付费和“一站式”结算；启动全民健康保障工程，实施中医药传承创新工程，推进互联网+医疗健康，建设远程医疗服务体系等。

以湖北省黄冈市黄州区为例，该区积极推进紧密型医疗共同体建设，如今医改成效逐步显现。群众在医共体内看病就医享受一号通行、一站结算，绿色通道转诊等服务，更加方便、便宜。医疗服务也更全面，实现了疾病预防、诊治和管理的有机结合，群众有了全生命周期、全科目和连续的健康医疗服务。

据统计，今年1月-6月，黄州区医疗机构患者次均门诊费用159元、住院费用3276.15元，同比分别降低28.1%和35.6%。(武一力 孙苗)

(责编：董童、杨迪)


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