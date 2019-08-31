县县有中医院 河南中医药服务量居全国首位

8月30日，在河南省政府新闻办公室召开的新闻发布会上，河南省卫生健康委员会负责人透露，河南率先在全国实现“县县有中医院”的目标，中医药服务量居全国首位。

河南是“医圣”张仲景的故乡，也是我国医药学主要发祥地之一。推动中医药事业发展，河南省卫生部门做了诸多工作，并初步形成医、保、教、研、产、文全面发展的良好态势。

河南省卫生健康委党组书记、主任阚全程介绍，河南已率先在全国实现“县县有中医院”的目标。

“现有中医医院587家，开放床位8.17万张，5家医院入选国家中医药传承创新工程重点中医医院项目库，12个专科入选全国区域中医(专科)诊疗中心建设单位。”阚全程介绍说，2018年河南全省县级以上中医医院门急诊总量和出院病人数分别占全省医疗机构服务量的20.3%和16.13%，中医药服务量居全国首位。

在人才培养上，河南省卫生健康委党组成员、副主任张智民表示，河南目前有中医从业9.2万人，拥有3名“国医大师”和3名“全国名中医”，培养了大批中医药新生力量和中西医结合医生，构建了满足各层次需要、适应中医药发展的人才队伍。

发展中医药，传承与创新十分重要，目前，河南两所中医院获批建设国家中医临床研究基地，名老中医学术经验继承和传承工作室建设成效显著。

“创办了‘仲景书院’高端人才研修基地，建成南阳医圣祠等5个全国中医药文化宣传教育基地，洛阳平乐正骨、焦作四大怀药种植与炮制入选全国非物质文化遗产名录。仲景宛西、羚锐制药脱颖而出。”张智民透露，河南各地正蓄势打造一批旅游养生项目，中医药产业发展机遇可期。

用中医药护卫百姓健康的同时，记者了解到，河南中医药也积极走出国门，在国外开办仲景学院等，每年向境外输送中医人才500余人次，并争取到“一带一路”中医药国际合作项目——中医微创国际传承基地。

阚全程表示，下一步，河南省卫生部门将围绕《河南省中医药发展战略规划(2016-2030年)》，发展中药产业、中医养生、中医旅游、中医文化等，为地方经济发展提供有力支持。(韩章云)