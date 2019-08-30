妙健康发布“妙保”科技保险平台

2019年8月28日，妙健康（北京妙医佳健康科技集团有限公司）在北京召开主题为“妙·保”科技保险平台上线发布会。本次发布会上揭晓了妙健康筹备已久的“妙保”品牌，同时发布了同名科技保险平台。2018年，妙健康收购上海同人保险经纪股份有限公司以及青岛元和通达保险代理有限公司后正式开始组建妙保事业部，同时搭建科技保险平台，历时一年多时间，完成了事业部筹建及平台建设。

在发布会当天，妙保品牌正式推出两个平台计划：保险用户健康管理平台和智能核保系统。保险用户健康管理平台是一个帮助用户进行慢病管理、风险保障、就医服务等一站式健康风险解决方案。可以真正实现“健康促进”、“就医服务”、“保险保障”，回归“保险保健康”的本质。智能核保系统则基于专业的医学模型为基础，通过疾病风险评估与入保规则进行匹配，获得核保结果，输入体检报告数据和生活方式数据，输出核保结论和未来风险分析。同时，以用户画像系统为切入点，将健康档案信息数据指标化，提供多维度、多指标的交叉分析能力，可通过用户分群、标签进行查询，为保险公司打造属于自己需求的多维自助分析BI可视化。全面支撑健康数据分析需求，驱动业务决策，引领整个行业步入保险科技全新时代。

今天，妙保品牌除了公布两个平台上线以外，还联合保险行业合作伙伴推出三款慢病关怀计划，分别为：“抗压卫士”高血压关怀计划、“粉红斗士”乳腺癌术后关怀计划、“糖医战士”糖尿病关怀计划。其中“粉红斗士”乳腺癌术后关怀计划抓住乳腺癌术后1年关键期，通过专业的医学健康管理保障术后女性的健康恢复，减少乳腺癌术后复发率，同时由复星联合健康保险承保提供100万术后复发医疗保险金。

未来五年，健康险的发展趋势将侧重于为用户提供优质的健康服务与风险保障，“健康管理+保险”的模式无疑会成为互联网保险的下一个竞争前沿。接下来，妙保基于不同场景将推出更多产品，如乙肝等其他个性化的保险产品也会陆续推出，同时妙保也期待能与更多险企展开合作，投身到构建健康科技赋能保险新生态中去。（穆彤彤）