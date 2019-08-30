夯实基础加强质控 美年健康上半年营收呈增长态势

8月28日，美年健康(SZ：002044)披露了2019年上半年业绩报告，数据显示，报告期内，公司实现营业总收入36.41亿元，比上年同期增长2.93%。

太平洋证券医药分析师认为，美年健康规模优势明显，Q2末随着团检的逐步签单及体检淡季的结束，以及公司医质管理的强化和服务内涵的提升，业绩有望企稳回升，量价核心驱动因素没有改变。分析报告进一步指出，由于管理层聚焦内功建设、医疗底蕴和人才培养，整体的内控和质量体系提升显著，加上美年原有在设备、管理、产品和检后管理等方面的优势，全年业绩回暖趋势明显。

不断夯实基础 塑造品质医疗

报告显示，美年健康持续落实疾病预防和健康管理服务，坚持对设备、质量、产品等方面大力投入，今年上半年，体检客户的重大阳性检出率达到5.44%。美年健康认为，通过体检的筛查做到早发现、早预防、早治疗、早康复，是构筑健康管理的第一道防线，对提高国民健康水平有着重要的意义。公司持续强化医疗质量管理，采用智慧医质管理手段，全面落实上线鉴权合规及医技护人脸识别管理系统、血液检测实时追踪系统、放射影像和实验室质控体系不断升级，对全国体检中心日常管理工作进行实时预警、实时监督，并加强与知名三甲医院在学术、科研和人才培养方面的深度合作，加大医疗专业人才引进和培训力度，引进日本高端体检服务体系等措施增强技术壁垒，确保服务品质与运营质量稳步提升。

据了解，前不久美年健康引进了JCI认证，对标国际标准，打造拥有国际品质的专业健康体检机构。此外，公司联合凯雷投资集团共同参股第三方独立医学检验机构艾迪康，打通上下游产业链资源，进一步提升检验标准。

值得一提的是，8月28日，美年健康创新推出健康管理升级产品——美年好医生X系列，聚焦单一病种和人体八大系统，针对消费者的不同症状和健康需求，个性化、目的性地筛查健康隐患，让消费者体验适合个体情况的健康体检、全流程的健康管理。据介绍，“美年好医生”产品围绕“体检＋保险”打造多维度健康管理，构建涵盖就医服务、家庭医生、健康管理及保险等维度的医疗服务体系，创新性提供“检后重大疾病保险”、“复查费用保险”、“体检意外保险”三大保险保障。同时，美年健康与中国人保财险达成战略合作，创新提供更加丰富的健康保险服务，力争满足消费者多样化的健康保障需求，

今年6月，美年健康与中山大学中山眼科中心联合宣布成立“眼科专科体检医联体”，实现将优质医疗资源的服务下沉，并通过创新技术提升阅片和诊断效率，探索高效率、低成本的眼病防控和筛查诊疗模式。同时，美年健康在产品创新方面动作频频，持续推出胶囊胃肠镜、基因检测、冠脉核磁、AD早期检测、眼底人工智能等技术领先的高端体检产品，不断优化用户体验。

在社会办医领域，美年健康还与聚焦中国家庭医生的上海米喜网络达成战略合作，共同打造疾病早期筛查、医疗设备共享、医疗资源共享等项目，进一步落实深化医药卫生体制改革，促进区域内医疗联合体的建设和发展。

挖掘数据价值 应对慢病时代

日前，新华社中国经济信息社与美年健康产业控股股份有限公司联合发布了“健康中国·体检大数据糖尿病地图”，北京大学医学部美年公众健康研究院为学术支持单位。经分析全国447个美年健康体检中心从2018年4月1日到2019年3月31日间1300余万例血糖资料完整的成人数据，全国体检人群糖尿病检出率为9.98%(比对全国人口分布校正后为8.63%)，糖尿病与肥胖高度正相关，在分布上呈现“北高南低、男高女低、老高少低、冬高夏低”的特征。

中国科学院院士、北京大学医学部韩济生教授认为，体检大数据糖尿病地图的推出在国内业界值得振奋和鼓舞。对于重要慢性病的全局研究及科研成果，可以为下一步研发提供新思路。例如，在糖尿病检出率北高南低的总趋势下，黑龙江省和相邻内蒙古自治区出现明显差异，其中各方面影响因素值得研究。

美年健康的数据分析发现，在公司年度服务的3000万专业体检客户中，主流的心脑血管、糖尿病等慢病没有看到有效的遏制的趋势，这说明全民健康意识还比较薄弱，诸多慢病还未得到有效防控，这些是公共卫生领域的巨大挑战。未来，美年健康还将继续对其他备受关注的慢性疾病展开研究，如癌症、心脑血管疾病、呼吸系统疾病等，通过对千万级底层体检数据进行挖掘，提炼编制指数的重要数据来源，进一步探索自下而上的指数构建模型，为体检指数的研发夯基垒台、立柱架梁。

在业内人士看来，这正是健康体检行业基于健康大数据的创新之举，将全面量化评价中国居民综合健康水平和健康趋势，为我国慢性疾病的防控管理工作提供数据观察窗口，助力“健康中国”国家战略目标的实现。

美年健康研究院通过学术研究，着力于数据的标准化、数据价值的挖掘、数据服务于常规业务和促进医疗质量的提高。上半年，研究院通过参与国家自然重大课题和科技部重点科技项目，参与健康大数据利用、脑健康预警、脑动脉瘤筛查、糖尿病眼底检查、糖尿病筛查、肿瘤筛查等具体工作规划和学术指导。

注重科技创新 致力内涵增长

美年健康认为，“数据+科技”是驱动医疗健康行业发展的重要支撑，人工智能、大数据、远程医疗这些技术的重大突破，将给生命科学领域带来巨大变化。

今年上半年，美年健康与飞利浦超声智i平台针对乳腺疾病开发“AI Breast智能超声系统“，在飞利浦EPIQ 5智能超声诊断系统之上，以可视化的方式为医护人员提供强大的决策支持。据悉，美年健康率先引进15台该设备，应用于旗下美兆品牌，满足客户需求痛点。券商实地调研报告显示，超声效率的提升与服务质量的提升将提振整个体检行业良性发展。

同期，在由美年健康承办的超声大数据与人工智能应用大会上，美年健康联合大数据算法与分析国家工程试验室杭州创新中心、浙江省数理医学学会在超声人工智能方向达成合作，共建超声大数据库。同时，由美年健康集团倡议发起的医学影像AI合作开发联盟在会上成立，呼吁行业和社会积极推动各自资源的高效配置与医学影像AI技术落地，通过联合研发共同开展国家级和省市级重大专项、产业化基金、科技发展基金等项目的立项、申报和项目的执行工作，实现产学研的优势结合。

除了超声AI，美年健康在引领行业发展的同时，深刻认识到AI在各个预防各领域内的关键作用。公司2018年报显示，2019年将设立全资子公司—美年健康人工智能科技有限公司，聚焦医学影像人工智能辅助诊断、超声人工智能系统、眼底扫描和人工智能分析、脑健康（老年痴呆）预警智能平台、中医智能体检、智能化套餐设计和报告解读、体检流程智能优化系统、重大疾病早期筛查技术等，为客户提供高品质的个性化、定制化、智能化健康管理服务。

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