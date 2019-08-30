国家卫健委印发16条老年失能预防核心信息

人民网北京8月30日电（王国菁）为增强全社会的失能预防意识，推动失能预防关口前移，提高失能预防知识水平，降低老年人失能发生率，提高老年人的健康水平。近日，国家卫健委印发《老年失能预防核心信息》（以下简称“通知”），发布了16条老年失能预防核心信息。

通知指出，失能是老年人体力与脑力的下降和外在环境综合作用的结果。引起老年人失能的危险因素包括衰弱、肌少症、营养不良、视力下降、听力下降、失智等老年综合征和急慢性疾病。不适合老年人的环境和照护等也会引起和加重老年人失能。积极预防失能，对提升老年人的生活质量，减轻家庭和社会的照护负担具有重要意义。

这16条老年失能预防核心信息包括：一是要提高老年人健康素养，正确认识衰老，树立积极的老龄观，通过科学、权威的渠道获取健康知识和技能，慎重选用保健品和家用医疗器械；

二是要改善营养状况，合理膳食、均衡营养，定期参加营养状况筛查与评估，接受专业营养指导，营养不良的老年人应当遵医嘱使用营养补充剂；

三是改善骨骼肌肉功能，鼓励户外活动，进行适当的体育锻炼，增强平衡力、耐力、灵活性和肌肉强度；

四是进行预防接种，建议老年人定期注射肺炎球菌疫苗和带状疱疹疫苗，流感流行季前在医生的指导下接种流感疫苗；

五是预防跌倒，增强防跌意识，学习防跌常识，参加跌倒风险评估，积极干预风险因素；

六是关注心理健康，保持良好心态，学会自我调适，识别焦虑、抑郁等不良情绪和痴呆早期表现，积极寻求帮助。

七是维护社会功能，多参加社交活动，丰富老年生活，避免社会隔离；

八是管理老年常见疾病及老年综合征，定期体检，管理血压、血糖和血脂等，早期发现和干预心脑血管病、骨关节病、慢阻肺等老年常见疾病和老年综合征；

九是科学合理用药，遵医嘱用药，了解适应证、禁忌证，关注多重用药，用药期间出现不良反应及时就诊；

十是避免绝对静养，提倡老年人坚持进行力所能及的体力活动，避免长期卧床、受伤和术后的绝对静养造成的“废用综合征”；

十一是重视功能康复，重视康复治疗与训练，合理配置和使用辅具，使之起到改善和代偿功能的作用；

十二是早期识别失能高危人群，高龄、新近出院或功能下降的老年人应当接受老年综合评估服务，有明显认知功能和运动功能减退的老年人要尽早就诊；

十三是尊重老年人的养老意愿，尽量居住在熟悉的环境里，根据自己的意愿选择居住场所和照护人员；

十四是重视生活环境安全，对社区、家庭进行适老化改造。注意水、电、气等设施的安全，安装和维护报警装置；

十五是提高照护能力，向照护人员提供专业照护培训和支持服务，对照护人员进行心理关怀和干预；

十六是营造老年友好氛围，关注老年人健康，传承尊老爱老敬老的传统美德，建设老年友好的社会环境。