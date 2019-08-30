今日健康“深圳智慧医疗国际健康城”专家研讨会在京召开

日前，中国非公立医疗机构协会（以下简称“协会”）在北京召开 “今日健康—深圳智慧医疗国际健康城”（以下简称“国际健康城”）专家研讨会。

据了解，协会与今日健康合作的国际健康城位于深圳市龙岗区龙岗大道黄金地段，建筑面积58万平方米，总投资额达130余亿元。协会积极发挥行业服务、协调和指导作用，推进扩大中日国际医疗健康合作项目成果，认真筛选引入国内领先、国际先进的优质医疗健康产业资源，与国际健康城深度合作，作为协会与日方医疗健康领域合作项目下重点建设的“国际医疗健康合作示范基地”。通过双方合作，将国际健康城打造成集智能化体检、远程会诊、国际医疗、健康管理、健康超市等项目于一体的区域标杆性一站式产城融合项目。

国际健康城将充分应用5G技术，在共享同一WIFI环境下，打通社区客群物联网健康信息互连共享，大数据采集监测与健康跟踪管理；在健康管理中心通过“智慧医疗云”实现生命周期全过程管理；在本社区范围内，实现社区客群健康监测与管理全覆盖。

本次会议对国际健康城服务对象、服务项目、功能布局、创新运营机制和水平定位等进行了多维度专家论证，各位专家纷纷发表意见建议与愿景，并结合自身丰富的医疗健康服务与管理经验给予专家级指导。据了解，国际健康城项目研讨会还将在上海、广州及日本、美国等地举办，充分论证、推介和引进先进的管理经验、医疗服务项目和先进诊疗康复技术。本项目将在政府有关部门关心下，必将成为协会对外技术合作的精品项目，共同为我国实现多元化社会办医和健康中国建设做出贡献。

为了持续推进国际健康城工作协调服务和建设发展，会上，协会成立了今日健康事业部和专家咨询委员会，专家顾问有朱士俊教授、郭明华教授、北京医院院长王建业教授、北大人民医院原院长王杉教授、工信部电子元器件行业发展研究中心总工程师郭源生教授、华润医疗总裁成立兵、助理总裁周航、天亿集团董事长俞熔、天亿集团副董事长杨越等。

国际健康城已被协会作为继2018年11月26日与东莞市政府、平安集团签订的国际医疗健康合作示范区（威远岛），和今年与中国金茂集团上海公司、临港集团合作项目后的又一基于医疗健康产业的重大产城融合发展项目。

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