2019年“创客中国”大健康创新创业大赛决赛举办

8月29日，由工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)、通化市人民政府、吉林省工业和信息化厅共同主办，通化医药高新技术产业开发区管理委员会和通化市工业和信息化局承办的2019年“创客中国”大健康创新创业大赛现场决赛在吉林省通化市举行。

工业和信息化部、财政部共同主办2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛，是促进中小企业健康发展和推动“双创”工作的重要抓手，是落实制造强国和网络强国建设、推进“互联网+”行动实施、促进大中小企业融通发展的有力措施。举办大健康专题赛是为贯彻落实党的十九大“实施健康中国战略”和《“健康中国2030”规划纲要》等决策部署，进一步激发大健康领域“双创”活力，充分发挥通化市医药健康产业在全国大健康领域中的示范引领作用，强化通化市现代中药、新药研发、健康服务、生物制剂、医疗器械等方面坚实的产业基础和创新创业能力，提升通化医药高新区在全国高新区中领先的产业集聚程度和专业发展水平，促进中小企业和大健康产业高质量发展。此次创新创业大赛是吉林省首次主办国家级创新创业大健康产业专题赛事，标志着吉林省以通化市为代表的大健康产业发展达到了新的高度，引领了全国大健康产业创新发展，进一步推动了大中小企业融通发展。

大健康专题赛自启动以来，共征集了来自全国23个省的大健康领域项目1108个，894个项目通过审核，589个项目进入初赛，20个项目通过专家评审进入现场决赛。20个项目通过路演方式在决赛现场介绍了项目情况，来自北京大学、吉林大学、中国医药教育协会等科研机构专家和中关村协同基金、吉林省中科创业投资管理有限公司的11位评审专家对项目进行了现场评审。最终，“化药1类治疗耐药细菌感染疾病WVBLI项目”获得企业组一等奖；“WB“互联网+幼儿心理健康”成长平台”项目摘得创客组桂冠。

大健康专题赛现场决赛全程进行了网络视频直播。通化市山城公证处2名公证员全程监督比赛公开、公正、公平。

期间，工信部网络安全产业发展中心、吉林省工信厅对通化市大中小企业融通发展情况进行了专题调研，对通化市的大健康产业发展成果给予了充分肯定。

现场决赛结束后，20个获奖项目及6个往届大赛优秀项目与10家大健康龙头企业和高新区商务局进行了项目落地对接。