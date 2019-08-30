总觉得孩子矮？大部分都不是真的矮

广州市妇女儿童医疗中心遗传与内分泌科每年门诊量有五六万人次，其中1/3是看矮小和早熟问题的。专家介绍，实际上门诊中大部分认为孩子“矮”的家长只是过度焦虑，即使真正进入医学定义中“矮小症”的范围，也并不代表孩子真的有问题，生长激素的使用有严格的适应症，并不是“长高神药”，千万不能滥用，正常孩子也没有必要常规检测骨龄。

孩子矮 未必真的有问题

“其实矮小本身并不是一种疾病，而是一个认为划分的概念。”广州市妇女儿童医疗中心遗传与内分泌科主任、主任医师刘丽介绍，各个国家会对本国经济状态较好地区的儿童群体进行身高测量，同年龄、同性别、同种族的孩子数据会形成正态分布曲线，处于中间（50%）位置的就是平均值，最高的5%的孩子，认为是身高过高，最低的5%的孩子，认为是身高过低。

一般建议，如果孩子在自己班上身高总是最矮的，要注意到可能孩子矮小了。最好的方法是用身高曲线表，对比同年龄、同性别的孩子，看看自家孩子的身高是否排在2个标准差以下。

除了观察绝对身高外，还可以看孩子的身高增速。新生儿期到1岁，每年长25厘米，长的速度小于10厘米就是矮的。3岁~学龄前，每年长6~8厘米，如果每年只长四五厘米，生长速度就是不够的。青春期里，男生会蹿高10~20厘米，女生长高8~15厘米。

刘丽说，门诊遇到不少因为觉得孩子矮而非常焦虑的家长，其实大多数孩子都在正常范围。但即使身高确实进入矮小症的范围，也只是说明孩子“可能会有问题”。刘丽表示，孩子的身高和遗传因素有很大关系，自身身高较为欠缺的家长，要合理调整自己对孩子身高的期望值。也有的孩子是体质性青春期延缓，导致在青春期身高暂时落后于同龄人，假如家族内同性别的成员都发育得晚，家长也不用十分担心。

千万不能滥用生长激素

那么，什么情况下的矮小症需要治疗呢？刘丽表示，有的矮小症是由于消化道疾病造成的营养不良，比如孩子成天呕吐、腹泻；有的矮小症是由于骨头畸形造成的，比如佝偻病，这些都要治疗原发病。还有的矮小症，是由于甲状腺激素缺乏、生长激素缺乏等引起的，可能就要补充相应的激素。“生长激素缺乏多数是因为脑垂体功能不好。医学上有方法认定生长激素是否缺乏、是否需要补充生长激素，但是有各种适应症和禁忌症。假如生长激素不缺乏，那么矮小可能是家族遗传或者其他基础病引起。”

一般的孩子能不能通过补充生长激素长得更高呢？刘丽表示，生长激素的直接作用，是参加代谢、减少脂肪沉积、促进蛋白质合成；间接作用是通过生长因子帮助细胞增殖、增生、不凋亡，“副作用是诱发血糖增高、糖尿病、肢端肥大症、心机肥厚甚至肿瘤。因此生长激素不能乱打”。

正常孩子不必常规检测骨龄

性早熟会导致骨骺愈合过早、成年身高过矮，因此同样容易引发家长忧虑。刘丽表示，根据全国流调数据，尽管我国儿童的平均身高比以前增长了，但是发育时间并没有提前，女孩子一般在10~12岁开始全身脂肪重新分布，出现乳房发育等第二性征，12岁左右来月经，男孩子12~14岁开始发育，首先出现睾丸增大，接着长胡须、腋毛、阴毛，长喉结，变声，14岁左右第一次遗精。假如男孩子9岁以前、女孩子8岁以前出现第二性征，则称为性早熟。

对于男孩子来说，性早熟最常见的是睾丸肿瘤、垂体肿瘤、生殖细胞瘤、滥用类固醇激素等。而女孩子假如是两三岁开始的性早熟，多数是因为卵巢肿瘤、囊性增生症、错构瘤等原因，如果七八岁开始的性早熟，大多数属于特发性性早熟原因不明。

刘丽表示，假如发现孩子出现早熟，要确定是什么因素引起的，同时观察骨龄、遗传、早熟速率等因素。“人长高的‘潜力’要看骨龄，如果10岁的年龄、15岁的骨龄，长高的空间就很小了。”刘丽说，但并不是说骨龄落后于年龄就是好事，理想的状况是骨龄和年龄大致匹配。

那么，是否有必要每年检测孩子骨龄呢？刘丽说，目前检测骨龄的方法是X光检测左手手腕处骨骼，但不建议正常孩子在常规体检中进行骨龄检测。想让孩子长高，家长应该保证孩子有充足的睡眠、均衡的营养、愉快的情绪等。孩子的生长激素分泌在深睡眠期间达到高峰，一般儿童的睡眠时间在10小时左右，建议孩子晚上9时至10时就要上床睡觉。（伍仞）