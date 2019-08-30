挺直腰杆进课堂！  开学前莫忘做脊柱健康自检

开学在即，孩子们或许在尽情享受最后的假日欢乐，或许在家埋头狂补暑假作业，或许在忙着购买新衣服：经过一个暑假的恣意生长，裤子短了一截，鞋子小了一码。

广州实力中青年医生、中山大学附属第一医院骨科-显微外科医学部副主任苏培强教授提醒家长，家长在为孩子“长高了”而感到欣慰的同时，也别忘了关注处于生长旺季尤其是刚刚进入青春期的孩子是否“长歪了”，招惹上脊柱侧弯。

近年来，“高低肩”、驼背等脊柱侧弯的发生率、检出率在走高，这种病以往多在中学阶段发生，如今在小学生甚至部分幼儿园大班孩子身上出现。苏培强提醒家长，想让孩子“挺直腰杆进课堂”，开学前应该给孩子做一次脊柱健康自检。一旦发现问题，应尽快带孩子到脊柱外科或骨科进行诊断。

孩子高低肩 当心长歪了

最近，8岁的健仔在洗澡时被爸爸发现两肩高低不平。回忆起这一年来，健仔穿衣服时，领口总是歪向一侧，站立时耸肩驼背，写作业时爱歪靠在书桌上，坐一会儿就喊“腰背疼，累了”，爸妈心觉不妙，立即带他到医院检查。果然，健仔被查出患有脊柱侧弯、后凸畸形（驼背），需要佩戴支具矫正进行保守治疗。

苏培强指出，脊柱侧弯属于青少年发育过程中常见的脊柱畸形，女孩的发病率是男孩的2.5倍，尤其是月经初潮前后的女孩一旦患病，病情进展速度可能是男孩的十倍。如果不治疗，不仅影响孩子的体态、身高，还会使孩子容易出现腰酸背痛，表现为坐不久、总爱靠着躺着，影响学习，严重时还会影响心肺功能。

一些爱窝在沙发里看电视、低头用单手来玩手机的“沙发土豆”“刷机小子”，由于日常坐姿不良，当脊柱侧弯发生时，可能更不容易及时被家长发现。

苏培强指出，轻度脊柱侧弯以姿势锻炼为主，可以做对称性的锻炼例如引体向上和俯卧撑，中度侧弯需要佩戴支具矫正，佩戴支具不能“一劳永逸”。由于孩子处于生长发育期，佩戴支具以后要根据自身发育情况和佩戴时间，定期到医院进行有针对性的调整。

国外学者多主张， 侧弯幅度达到40~60度的重度脊柱侧弯，需要做手术将孩子“扶正”。脊柱侧弯手术因创伤大、风险高，被称为“皇冠手术”。

多年来完成过诸多高难度“皇冠手术”的苏培强教授认为，如果早干预、早治疗，早发性脊柱侧弯患者并不需要动刀，尤其是儿童患者，由于年纪小、发现时侧弯程度不严重，绝大多数不需要进行手术，通过形体训练、支具治疗、强化康复等保守治疗方式更为妥当。

预防：多做对称性运动

苏培强指出，预防、改善脊柱侧弯，要从运动上着手。他建议，青少年每天至少进行一个小时的户外运动。对于出现轻度侧弯的孩子，应该多采取对称性的活动，包括吊单杠、俯卧撑、扩胸运动。游泳是一个不错的选择，尤其是蛙泳，有助于扩展胸廓。平时可以做飞燕式，利用平衡球做后仰伸展运动。

需要提醒的是，属于单侧运动的羽毛球、篮球，不宜长期练习或进行专业化训练，否则有可能加重侧弯。此外，家长要注意随着孩子长高，挑选合适的课桌椅，提醒孩子保持正确的坐姿。

苏培强提醒，已经诊断为脊柱侧弯的孩子，在青春发育期内需要长期持续进行矫正性的训练，不能三天打鱼两天晒网，如果矫正效果不好，则应尽快到脊柱专科进行复诊。

典型个案：脊柱突弯成“7”字

潮州男孩小郑（化名）十一二岁时脊柱突然发生异常弯曲。和普通脊柱侧弯患者不同，短短三年间，小郑的脊柱在很短的时间内侧弯90度，呈向左侧、后方侧弯，整个人弯成了“7”字形，在学校参与体育活动时出现了严重的呼吸困难，先后在当地医院抢救了两次。

当小郑家长慕名带15岁的他找到苏培强时，他的两肩明显高低不一，体型十分瘦弱。由于肺部被侧弯的脊柱严重挤压，肺功能严重受损，心功能也随之受到严重影响，小郑别说爬楼梯了，走平地都会剧烈喘息。检查显示，小郑的肺活量只有正常情况的18%。

“这个孩子的神经肌肉支撑力差，属于神经肌肉型脊柱侧弯。这种病很少见，进展快，后果严重，治疗困难。”苏培强回忆，如果不做手术把脊柱扶直，心肺受压情况会继续恶化，从而威胁生命。

然而，国际上公认肺活量小于30%属于手术禁忌证，手术死亡风险很高。面对家长的苦苦哀求，为了挽救这个孩子，苏培强查找了大量文献，决定冒险采用创新的围手术期治疗方案，即“围手术期头环重力牵引无创呼吸机正压通气脊柱侧弯矫形术”。

创新方法破手术禁忌 医患同心闯关

手术前，苏培强让小郑戴上头环进行重力牵引，同时采用无创呼吸机进行正压通气呼吸锻炼三个月，以改善呼吸功能。

头环重力牵引是近十年来从国外引进的治疗技术，可适用于侧弯130度以上的严重畸形且脊柱有一定柔韧性的成年病人或青少年患者。小郑戴上头环后，医生在头环上打六根钉将其牢牢固定在头上，逐渐增加拉力，将脊柱慢慢牵引到一定角度，让脊髓、血管能够慢慢适应“掰正”的状态。随着胸廓被慢慢打开，苏培强团队创新地配合使用无创呼吸机正压通气，提升小郑的呼吸功能。

然而，经过三个月的努力，小郑的肺活量虽然得到改善，上升到正常水平的23%，但仍然属于手术禁忌范围。

这种情况，究竟做还是不做？让苏培强感动的是，家属得知治疗的风险后，表示“绝对支持医生的决定，我们签生死状，生死自负”。“因为家属这么支持，我才敢放手一搏。”苏培强说。通常脊柱侧弯矫形手术后患者要用气管插管，采用镇静剂，术后第三天原本不能拔管，但为了缓解小郑的缺氧问题，苏培强坚持拔管，同时立即采取正压通气，继续进行呼吸功能的训练，提升他的肺活量。

最终，经过手术团队和护理团队的密切合作，小郑成功闯关，终于“挺直腰杆”，且肺功能也得到了良好的恢复，生活质量得到了极大提高，此后两年随访恢复情况维持良好。（任珊珊）