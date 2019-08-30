火龙果煲汤清润可口  初秋食用有助解燥热

初秋时节，燥热渐盛，容易伤及肺阴，肺燥下移，还易致肠燥。

中华中医药学会中药基础理论分会首届副主任委员、广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授建议，从季节养生角度看，这个时节，养生之道在于养阴防燥，以润肺解燥热为宜。

以下这道以火龙果为主，配以鲜百合、银耳煲出来的鲜甜汤水，就很适合初秋燥热时节一般人群食用，大家不妨一试——

材料：银耳30克，火龙果2只（约500克），鲜百合2只（约120克），猪排骨500克。

做法：先将银耳用清水泡发后，去除硬梗，洗净，拆散；火龙果洗净，剥皮，切厚块；鲜百合拆瓣，洗净。猪排骨洗净，斩成小段，放进沸水中稍焯，捞出冲洗干净血沫，置于砂锅内，加入清水2000毫升、白酒少许，用武火煮沸后改用文火熬1小时，然后，加入备好的银耳、火龙果、百合，继续煮30分钟，精盐调味，即可。

功用：这道汤味道鲜甜，汤性清凉滋润，有良好的益气养血、滋阴生津、润肺养胃、润肠通便等作用，适宜于初秋燥热时节一般人群食用（脾胃虚寒者慎服），也可用于肺胃气阴不足或燥热耗伤气阴所致诸症的辅助治疗。（翁淑贤）