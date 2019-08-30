医保目录  就应该实时而动

医保作为我们国家最基本的医疗保障体系，其定位本就应该以广覆盖低水平作为自己的基本前提，只有这样才能保障群体利益的最大化。

要实现这样的目的，就必须首先保证最为救命的医疗方式，最为有效或者性价比最高的药品，脱离了这一点，医保制度无疑就是舍本求末。

应该说，我们国家设立医保的药品目录就是为了实现这样的目标，而且，早期纳入医保目录也是非常严格的，但是随着人们医疗需求的不断提高，医保目录在不断扩容，但由于缺乏必要的淘汰机制，导致医保支出越来越多，不堪重负的同时很多疾病的治疗药物依然不能得到医保的支持。如一度受到舆论关注的肿瘤药物和渐冻症的相关医疗花费。

事实上，随着医疗理论的不断发展变化，人们对于疾病的认知也在不断变化。有些曾经认为不可或缺的药品可能变得不再那么重要，有些不曾听说的药物，也可能被赋予了更多的期望。所以从学术角度上讲，救命药或一线药本身就是在一个不断变化的概念。

然而稍显遗憾的是，我们国家在2000年设立医保的药品目录以来，一直处于一种只进不出的状态，这显然无法适应时代变化的需要。

所以，实时的调整医保的药品目录本身就应该是一个完善的医保体系必备的机制，而这次对医保目录的药品进行了调整，只是这种机制得以实施的一种尝试。

这次挪出的150种药品虽然不多，但值得注意的是，其包含了今年卫计委提出的20种重点监控药品，这些药品的特点就是适应症非常广泛，几乎所有的疾病都可以用，但又几乎没有一种疾病是不可或缺的。在业内，这类药被专家戏称为味精药，意思就说这些药确实有一些调剂作用，但整体上不会对疾病的好转产生特别有价值的推动，可以用，但更可以不用。把大量的医保资金用在这些药物上面，显然不合时宜。

可是这些药品因为适应症广泛，因此更容易被广泛使用，这不但严重挤占医保资金，更可能因为这些药物背后不合理的营销，干扰正常的医疗秩序。

所以，现在医保目录针对这些药物明确说不，确实具有非常现实的意义。一方面，医保明确了自己保证基本医疗、合理医疗的初衷，另一方面也对那些不必要的医疗项目亮出了底牌，不但能够为合理的医疗项目解放出更多的支付资金，还可以对医疗行为提出更高的规范。而且，鉴于医保巨大的市场份额，这也能刺激药厂把更多的精力用在救命药和高性价比药物的研发上面，对于医药市场的良性发展必将产生积极的意义。