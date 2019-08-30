合理治疗,和腋臭说再见

腋臭就是我们经常说的“狐臭”。其实腋臭是一种常见的生理现象,与汗臭的酸爽相比,味道更“销魂”一些罢了。

其实腋臭的产生是由于腋窝处大汗腺分泌活跃,分泌的汗液堆积后经细菌分解为不饱和脂肪酸,产生一种特殊的臭味。遗传绝对是腋臭发生的一个重要因素。因为处处“留香”,影响社交,往往会对患者的心理造成负担。

腋臭基本不能预防,不过清淡饮食、注重清洁、少吃辛辣刺激食物、保持情绪稳定、穿宽松的衣服等,能够一定程度地减轻腋臭的气味儿。

目前治疗方法主要有两大类。

非手术治疗

主要有药物运用(如外用止汗露、肉毒素注射),其目的在于抑制细菌活动,减少不饱和脂肪酸的产生,从而减轻臭味。

激光、液氮、黄金微针、超声波等治疗手段,其原理在于破坏大汗腺,这些方法创伤小,恢复快。但是复发率极高。

手术治疗

手术治疗的原理是通过外科手段彻底祛除分布在腋下的大汗腺,在源头上解决汗液分泌过多的问题,从而达到彻底根除腋下异味的目的。

微创小切口皮瓣法就是在腋窝皱褶那里做一个小的切口,长度不超过腋毛范围,通常在2.5-3cm,翻转皮瓣在直视下把皮下的大汗腺通通切除掉,这样就保留了完整的皮肤,瘢痕非常小,而且很隐蔽,有效率能够达到90%-95%。目前,长清区人民医院普外一科已独立开展腋臭微创手术治疗近百例,创伤小、效果好、恢复快。准确定位、精细分离皮肤与皮下组织,切口小、手术时间短,术后恢复快,能达到彻底根治、有迅速消除臭味的效果。

治疗的最佳时机

腋臭的出现通常都在青春期前后,传统的观点认为,孩子需要过了青春期,才能发育成熟稳定,因此手术时机建议在18岁以后。但是青春期的孩子本身就面临成长中的诸多烦恼,腋臭的治疗不应该只考虑生理因素,还应该重视娃娃的心理健康。因此,现在观点认为可以提到青春期以前。只要孩子发育有味道了,只要这个味道困扰到娃娃,就可以提前来做,这样能帮助孩子更平稳地度过青春期。

有家长会担心,孩子小,做了以后发育又有味道怎么办?这个完全不必担心与焦虑,微创手术创伤很小,到了18岁,确实还有味道,再做一次就可以了。其实,多数孩子即使到了18岁也不会再有,毕竟根源基本都被去掉了。

以下患者慎重手术:

1、青春期以前,年龄过小者,可能因为汗腺尚未发育完全而导致残留,手术复发风险高。

2、严重糖尿病患者血糖控制欠佳者,愈合能力差。

3、月经期女性患者,以免加重出血,形成血肿。（王斌 李涛）