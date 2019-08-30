关于如何合理食用月饼的话题，早在2007年时，我曾提醒大家月饼不要多吃，因为那时大家对月饼营养成分的认知不足。但现在情况不同了，大家对月饼过于警惕。有些人担心月饼有问题，不敢吃，有的甚至觉得不能吃。

中秋节吃月饼是我们的一种民族文化，不能轻易否定其中蕴涵的民族习俗和文化意义。这些年来，有些媒体对我国的传统节日饮食批判过度，好像过节吃了月饼、粽子、汤圆等传统节日食品，就一定会发胖，就一定对身体有害，就一定会血脂升高。

拿月饼来说，它的确是一款热量较高的点心。但过节了，一年就吃一次，一块半块月饼的总热量并不会非常惊人。为了美食与健康兼得，我们完全可以通过合理搭配来尽量解决月饼热量过高的问题。

比如说，月饼含油量多，那么炒菜时就可以少放一点油；月饼含糖分多，可以最近几天不喝甜饮料，不吃其他甜食，粥和汤羹不加糖。这样，吃月饼的时候就少了很多心理负担。

关于螃蟹，它的安全性也没有像有些人说的那么恐怖。

目前，我国绝大部分的螃蟹靠人工养殖。螃蟹里出现有害物质，一方面可能是由于养殖环境受到污染，另一方面可能是由于喂螃蟹的饲料有污染物质。随着我国生态环境质量的改善，对养殖业监管要求的严格，食品严重污染的可能性越来越小。

环境污染物，分为可分解和不可分解两种。有些污染物，通过螃蟹慢慢消化可以分解掉，不会产生危害。有些污染物则无法分解，比如铅、砷、汞、镉等有毒元素，容易随着食物链传递而积累污染。

美国纽约市卫生局曾将蟹黄、蟹膏列为禁吃食物，因为这些部位包括消化腺、排泄腺和肝胰腺，是难分解化学污染物质容易集中之处，如多氯联苯、二噁英和镉。这说明，美国的螃蟹被工业水污染了。

虽然污染可能是发生于几十年甚至百年之前，但难分解污染物会长期存在于生态系统当中。野生螃蟹没有经过检测，不清楚是否被污染，吃起来还真的不安全。

中国目前多数螃蟹为人工养殖，对水质和产品都有监管，反而比野生螃蟹安全性高。我们不能因检测发现个别不合格的食品，就认为中国所有的食品都不合格，不能因为检测发现有个别螃蟹某项元素超标，就认为所有螃蟹都不合格。

很多人还关心：螃蟹能不能和含维生素C的食物一起吃？

有人说西红柿里的维生素C同虾蟹中的五价砷作用会变成三价砷，三价砷有可能形成三氧化二砷，也就是人们常说的砒霜。但是人体内能否发生这样的化学反应，目前还没有正规发表的研究数据来证实。

再说，吃一两只螃蟹没有那么多的砷，吃一斤半斤蔬菜水果也没有那么多的维生素C，不可能还原出足以发生中毒剂量的三价砷。

此外，有人说螃蟹不能跟某些水果一起吃。这里要澄清一下，有些人肠胃消化能力较差，光吃螃蟹就会肚子不舒服；然后再吃水果，水果吃多了也容易闹肚子，但跟维生素C无关。

每个人的消化能力不一样，有的人肠胃比较敏感，吃螃蟹时胃肠出现不耐受，吃水果时胃里不舒服。

所以，能否大快朵颐吃螃蟹，跟每个人的消化道健康程度有关。肠胃不好的，就谨慎一点。《红楼梦》中提到，林黛玉吃螃蟹没吃几口就放下筷子，专心作诗了，因为她知道自己的肠胃不好，吃多了可能会不舒服，不敢贪吃。我曾经胃肠功能很差，吃一只螃蟹肚子就疼，后来身体好些了，吃一只螃蟹也没关系了。

总之，中秋节快到了，一家人聚在一起，吃一次月饼，吃一顿螃蟹，其乐融融，从营养学角度看，对身体也是有好处的。何乐而不为！