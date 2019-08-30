发展和完善养老服务体系是应然之举

日前，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点，部署扩大养老服务供给促进养老服务消费，确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施。在扩大养老服务方面，会议指出，以需求为导向发展养老服务，是应对老龄化、提升老年人生活质量的重要举措。

众所周知，国际上对于“老龄化社会”的定义是：一个国家或者地区60岁以上人口占总人口的比重超过10%，或65岁以上人口占总人口的比重超过7%。若是按照此定义，我国早在21世纪初就已经进入了老龄化社会。截至2018年，我国60岁以上人口总数已经接近2.5亿，占总人口的比重达到了17.9%，65岁以上人口超过1.6亿，占总人口比重的11.9%。

在我国人口老龄化的进程正在加速的形势下，全社会都应当正视并适应这一现象。实际上，人口老龄化并不是我国独有的社会现象，目前世界上许多发达国家，如日本、意大利、德国等国都存在着人口老龄化的问题。

以我国来说，老龄化社会的到来使我国传统的家庭养老模式受到冲击。越来越多的老龄人口开始面临诸如空巢、独居等问题。因此，建立更加丰富、全面的养老服务体系也是我国应对老龄化、提升老年人生活质量的必然选择。而这其中的关键，便是要坚持以老龄人口的需求为导向。

要知道，不同年龄段对于公共服务的需求偏好存在着较大的差异。例如，年轻人更加偏好于公共娱乐等消费型公共服务，而老年人更加偏好于养老医疗等福利型公共服务。故而，想要建立更加全面、更加有效的养老服务体系，了解老龄人口的需求十分必要。这就要依托社区，发展以居家为基础的养老服务。要调动社会力量发展适合老年人消费的旅游、养生等服务。要支持发展商业养老保险，建立保险、福利和救助相衔接的长期照护保障制度，加大对经济困难高龄、失能老人的长期照护补贴。要加强养老产品和服务质量监测，严肃查处侵害老年人权益的行为。

根据马斯洛需求层次理论，人类的需求层次可以从低到高分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求五类，养老服务体系的建立也应当以此为依据。从现阶段老龄人口需求出发，是我们必须考虑的事。

当然，在老龄人口的生理需求、安全需求与社交需求得到满足之后，还需要去关注老龄人口的尊重需求与自我实现需求。对于大多数老年人而言，在经历了大半辈子的奋斗之后，积累了许多宝贵的生活、工作经验，他们不想被时代所弃，依然渴望得到尊重，并实现自我价值，尤其是那些身体健康、精力充沛的老龄人口，依然具有适应社会的部分能力，老年兼职、老年志愿者团队等形式都是他们继续发光发热、实现自身价值的形式，老有所为同样应当受到支持和鼓励。

根据联合国人口预测数据，我国的老龄化程度将在2050年超过发达国家水平，并在2060年左右达到峰值并一直保持相对高位，也就是说，在接下来的几十年时间内，我国都将面临人口老龄化的问题，而只有从现在开始不断发展和完善养老服务体系，才能使我国可以更加从容地面对问题、解决问题。（盘和林）