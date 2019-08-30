疫苗是预防流感及其并发症的最有效手段

近年来，中国的流感发病率和死亡率总体呈上升趋势。中国疾病预防控制中心数据显示，2019年前5个月，流感上报发病病例超过了过去4年流感上报人数总和。而中国流感疫苗的总覆盖率不足2%，远落后于发达国家平均水平。中国疾病预防控制中心传防处冯录召研究员在近日举行的2019年季节性流感防控策略学术交流会上表示，疫苗是流感防控最经济、最有效的干预措施，优先推荐婴幼儿、在校学生、孕妇、60岁以上老年人等流感高危人群接种。

流感作为一种急性呼吸道传染病，并不是普通的感冒。流感病毒直接侵袭人体的呼吸系统，可引起病毒性肺炎、继发细菌性肺炎、急性呼吸窘迫综合征、休克、弥漫性血管内凝血等多种严重并发症。流感病毒会在每年冬天以一种全新面貌如约而至，引发季节性流行。

根据世界卫生组织的数据，流感每年导致约10亿病例，其中包括300万至500万重症病例，成为公共卫生的新威胁。

据首都医科大学附属北京儿童医院重症医学科钱素云教授介绍，40%发生严重并发症的流感患儿在发病前没有任何潜在疾病。要降低重症流感和死亡的发生率，关键在于早诊断早治疗早预防，重视疫苗接种。6月龄-5岁儿童是流感疫苗接种的重点人群，如果家有6月龄以下的婴儿，其家庭成员、看护人员则应及时接种疫苗。

目前，我国批准上市的流感疫苗分别为三价灭活流感疫苗和四价灭活流感疫苗。《中国流感疫苗预防接种技术指南（2018-2019）》提示，对可接种不同类型、不同厂家疫苗产品的人群，可自愿接种任一种流感疫苗，无优先推荐。居民可前往所在辖区内的社区卫生服务中心接种点及部分私立医院预约、接种流感疫苗。