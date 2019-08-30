近视防控形势不容乐观

近视防控是老生常谈，但却不得不谈。目前，我国近视防控形势不容乐观。有数据显示，中国近视患者人数已达6亿，作为儿童青少年近视率全球第一的国家，我国视觉健康形势极为严峻，如果不积极采取措施，近视问题或将影响国计民生。

在9月1日新学期到来前夕、在近日举行的第五届中国青少年儿童近视防控名师讲堂上，中华医学会眼科学分会眼视光学组副组长、中南大学爱尔眼科学院博士生导师杨智宽教授等多位专家，从科学角度剖析近视成因，告诫家长慎用一些不科学的办法应对孩子的近视问题。

近视防控需要“三结合”

据国家卫健委公布的《2018年中国儿童青少年近视调查结果》显示，儿童青少年近视率过半、达到53.6%。其中，小学生为36%，初中生为71.6%，高中生为81%。而高三年级高度近视（度数超过600度）人数在近视总人数中占比达到21.9%。“高度近视可能会引发多种严重并发症，包括白内障、视网膜脱落、黄斑裂孔、青光眼等眼病的发病率会急剧升高，严重者甚至会致盲，且不可逆转。”中华医学会眼科学分会眼底病学组副组长赵明威教授如是说。

杨智宽表示，上世纪六七十年代的小孩是“不着家”，而现在的小孩是“不出门”；过去的小孩玩的是单双杠、沙包、乒乓球，而现在的小孩玩的是手机、平板电脑等电子产品。这些用眼行为和用眼环境的巨大变化，使近视的诱因成倍增加，但许多家长却对孩子的视力问题关注不够。

中华医学会眼科学分会副主任委员瞿佳教授表示：“在开展近视防控过程中，家长、学校、社会的共同重视极为重要，只有三者结合才能尽早发现孩子的近视问题，及早进行科学干预，避免出现视力恶化的情况。

学习与视力不存在矛盾

“要是视力好和学业好不能兼得的话，那我肯定要选后者，视力不好还可以戴眼镜，但学业不好，那孩子的未来咋办！”一位母亲这样表示。

学习和视力竟成了一对天敌？事实并非如此。杨智宽说，导致近视的原因非常复杂，遗传、双眼视功能异常、用眼负荷过重等因素，都是造成儿童青少年近视的原因。

2018年，教育部、国家卫健委、国家体育总局等8个部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《方案》）。国家眼视光工程技术研究中心常务副主任、中华医学会眼科学分会眼视光学组委员陈浩教授强调，《方案》从儿童青少年用眼行为、用眼环境等方面进行全方位把控，为他们从小建立屈光档案，密切监测其用眼行为和用眼环境。这也是近视防控的关键所在。

角膜塑形镜延缓近视发展

近视是由眼轴变长导致的，而眼轴变长是一个不可逆的过程，所以一旦发生近视，是无法治愈的。杨智宽说，这就好比一个人的个子长高后，无法再变矮一样，近视度数也不可能自然消失或降低，近视目前只能进行控制、减缓加深速度。

目前，有效控制、延缓近视发展、避免孩子发展成为病理性高度近视的安全方法之一，是验配角膜塑形镜。研究显示，角膜塑形镜可减缓近视发展的效果优于普通框架眼镜，配戴普通框架眼镜的孩子一年近视大概增长50度至75度左右，有的甚至更高，而配戴角膜塑形镜的孩子一年近视仅增长10度至25度左右。

“如果再配合使用云夹，密切监测孩子的用眼行为，根据数据及时进行调整，则能更全面地控制孩子近视度数的增长。”杨智宽表示，爱尔眼科历时5年研制的“云夹”，是世界首款近视眼行为客观监测与干预的智能可穿戴设备；依托“云夹”等先进手段，可明确每个患者的近视病因，进而提供精准的诊疗方案。

近视防控上升为国家战略

在近日举行的以《近视防控：国家战略，全民行动》为主题的媒体座谈会上，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长、温州医科大学附属眼视光医院院长瞿佳指出，目前，近视防控已上升到国家战略的高度，中国近视高发、早发，不仅是健康卫生问题，也影响到国计民生和国家未来。

然而，国家卫健委发布的中国儿童青少年近视调查数据显示，儿童青少年近视防控并不理想，距离实施方案中提到的“到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上，每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上”的目标还有相当长的路要走，近视防控任重道远。

“国家在近视防控方面有5个重点”，国家卫健委疾控局环境健康处处长李筱翠说，一是将近视防控工作提高到国家战略的高度；二是把近视防控工作指定为政府要落实的刚性约束；三是进行了全国范围的近视摸底调查；四是为近视防控提供专业保障；五是发起全民攻坚，要求全社会行动起来。

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防控近视攻略

【定期检查】近视尤其是高度近视甚至病理性近视，应早防早控。北京大学人民医院眼科与眼视光中心主任、北京大学医学部眼视光学院执行院长赵明威建议，每隔半年或至少一年到正规眼科医院接受一次眼科检查，特别是眼底的详细检查。病理性近视的家族遗传性较为明显，对于有家族史的病人，更应该及早就诊。

【慎选手术】中国每年约有100万人接受近视手术，角膜塑形镜、激光手术等种类繁多。北京同仁医院眼科中心主任医师张丰菊提醒，近视眼手术能不能做、该怎么做？一定要听取眼科医生的意见，根据患者年龄、生物学参数、需求等进行综合考量，切不可自行盲目选择。

【关注眼科学发展】近几年大火的AI技术在眼科诊断方面也有运用。天津眼科医院副院长王雁及中山大学中山眼科中心屈光科副主任杨晓，从AI技术角度分析了大数据对青少年近视防控及人工智能辅助眼科医生诊断的应用现状。