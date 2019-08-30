在上海市第六人民医院东院，听医生说要每天来挂水，孙多江心里发怵。这已是离洋山港区小洋山岛最近的医院了，工作、生活在岛上，要看病，只能在东海大桥上来回跑，“一趟80多公里，一个星期下来，路费油钱就是1000多块！”曾和孙多江一样为看病发愁的，还有在洋山港区工作的近万名职工。

可这几天，一个消息在职工微信群里沸腾：小洋山岛上有“医院”了。原来在主题教育中，从提出问题到解决问题、从民忧民怨到拍手点赞，上海用20天时间解决了困扰洋山港区十几年、群众反映强烈的医疗救护难问题。

自2005年一期码头开港，洋山港发展的速度很快。48家单位入驻港区的小洋山岛，近万名职工或常驻岛上、或每日从32.5公里长的东海大桥上往返；平均每天还有两万辆集装箱卡车进出。岛上餐饮、住宿都没问题，唯独就医看病太不方便。“尤其是突发疾病和交通事故，紧急救护跟不上。”盛东公司负责洋山港一期二期的码头管理，党委书记周卫强说，120救护车往返至少一个半小时，对急救伤员、病人来说，太漫长了。

7月24日，上海市委主题教育第十八巡回指导组赴小洋山岛检查指导主题教育工作，问起是否存在一些“亟待解决、难以解决”的问题时，周卫强第一时间想到的就是岛上的医疗和急救。收到指导组报告，市委主题教育办深入调研后发现，岛上、桥上近5年仅交通事故就造成348人受伤、17人死亡。日常医疗同样不方便，仅有一个企业门诊部销售些非处方药。

在洋山岛建医疗服务站的难点在于，虽由上海投资，但洋山港地属浙江管辖，建医疗服务站需经浙江省政府卫生行政主管部门审批，而应由上海派出的医护人员、救护车辆及提供的药品等，浙江又没有权限审批管理。跨省市行政管辖权问题，单靠企业和一地难以解决。

小洋山岛医疗救护条件差，是典型的“急难愁”问题。上海市委主题教育办迅速与浙江省委主题教育办对接协商，上海市卫健委与浙江省卫健委积极沟通协调。在浙江相关部门支持下，确定了岛上医疗机构设立由上海市卫健委审批、在浙江省卫健委备案的合作机制，打通了行政壁垒。

8月1日、5日，上海市委主题教育办先后两次召开专题会议，将涉及该问题的市卫健委、浦东新区、上港集团等聚在一起，协调部署，明确提出“两周之内，岛上有医”的目标，决定根据实际情况，设立一个门诊部和一个急救站。

距离港区最近的上海六院东院，由上海市卫健委下属单位管理；最近的医疗急救中心，属浦东新区卫健委管理；拟用建筑产权属洋山港开发方同盛集团所有；医疗站建设则要由盛东公司主导进行。涉及不同单位、不同部门，沟通协调都需时间，但为了尽早实现“岛上有医”，所有单位心往一处想，拧成一股绳。8月6日，施工单位上岛；8月8日，涂料、电线、空调等装修物资到位；8月11日晚，门诊部与急救站完成建设，前后用时仅5天。12日，门诊部正式开诊。

门诊部开诊10天，开出40多份处方单；急救站设立一周，出车8次，较以往平均缩短近1小时。一条跨海生命线从陆地延伸到洋山港。“主题教育要解决的就是老百姓的操心事、烦心事、揪心事。”主题教育中央第六指导组组长宋育英在赴小洋山岛实地调研指导时说。

《 人民日报 》（ 2019年08月30日 02 版）