香港学校开学在即，一些人鼓吹校园罢课，有人策动针对警察子女等特定人群的校园欺凌。对此，香港各界、教育机构和师生家长纷纷表示坚决反对，并呼吁各方合力守护校园安全，让下一代在宁静和谐的校园环境上课学习。

教育界：对欺凌事件“零容忍”

香港特区政府政务司司长张建宗近日强调，学校绝不应该成为政治角力的场地。任何成年人都不应该向仍在求学的孩子灌输某些政治议题的个人看法，更不应逼迫他们参与政治化的活动。

针对学校管理、校园欺凌等问题，特区政府教育局已连续向全港中小学和幼稚园发出信函，坚决反对任何形式的罢课，指出无辜的未成年学生不应被利用作为施压的手段。8月28日，教育局局长杨润雄再发信表示：“学校是栽培学生成长的小天地，大家一起努力，紧守岗位，让学校能如常进行学与教活动。”

香港中学校长会主席邓振强强调，对欺凌事件“零容忍”。他表示，学校需要照顾所有学生的福祉，会如常运作，并跟进处置有关事件。据悉，多所中学已启动应变小组，以应对学生开学后缺课情况。

将军澳香岛中学校长邓飞直言：“政治性质的罢课绝没有讨论空间。”作为校长，必须以身作则，旗帜鲜明地表达这一坚定立场，引导学生把时间和精力放回到正常学习生活、课外活动上。

香港高等教育评议会秘书长周文港接受本报记者采访时表示，传道、授业、解惑是每个教育工作者的天职，负责任的教育团体和老师首先不应煽风点火，其次要努力确保政治势力不干预校园运作，并尽己所能维护学习氛围。

多个团体：合力守护校园安全

连日来多个香港团体发表声明，呼吁办学团体、学校、教师、家长等紧守岗位，反对和拒绝罢课，阻止校园欺凌行为。

“守护香港大联盟”8月27日向全港中小学校长发出公开信，恳请各位校长采取有效措施，加强校务管理及对学生的教育。公开信指出，有些人想把社会的对抗和撕裂带入校园，扬言和策划对不同立场的同学进行孤立、嘲讽、压制等欺凌行为，这势必对香港的下一代产生严重毒害。

港区省级政协委员联谊会发出的呼吁信中提到，在一场暴乱中有12岁少年被捕，人们对他被教唆感到心痛，有良知的市民不可坐视不理。联谊会呼吁社会各界人士多关注孩子的一言一行，防止被别有用心者利用教唆。

全港15区家长教师会联会发表声明指出，绝不认同任何暴力行为，期望新学年教育工作能重返正轨，学校必须有效预防任何欺凌事件。希望老师们能以专业精神对待。

社会各界展现关怀。民建联29日约见教育局，商讨学校开学后的管理工作。香港青年协会帮助处理了400多起青少年情绪困扰的求助个案，并建议学校设置“解忧空间”，让有需要的学生冷静。

8月下旬，全国政协原常委陈永棋等各界人士发起成立“校园欺凌关注组”，呼吁反对和抵制一切形式的校园暴力，呼吁社会各界提供强有力支持，让校园回归纯粹，让孩子专注学习。为了合力保护孩子的学习环境，关注组收集有关线索，与教育局、学校保持沟通，举办工作坊、联络心理专家支持等，对受到欺凌的学生进行援助。

家长学生：连上学也要战战兢兢吗

开学前夕，10岁香港女孩问家长：“爸爸，我上学安全吗？”女孩的父亲兆明写道：“单单从对孩子爱的角度，我很想说：一寸光阴一寸金，请保持校园的安宁吧！请让孩子们好好读书！”

兆明认为，在孩子幼小的心灵中，学校、读书，都是十分美好的事情，可见罢课之类行动对孩子心灵伤害多么大！他期望学校的管理者都能够负起责任，要引导学生守法治、明是非、走正道。

针对有香港学生团体等策动罢课，前刑事检控专员江乐士撰文指出：“此举真的是自毁前程。”毕竟，那些激进暴力分子才不会理会学生们的利益，他们只是把学生当作棋子，作为煽动社会动乱的另一手段。他认为，香港年轻人想要成功，就必须像全世界其他地方的莘莘学子一样专心学业，因为他们将来就要面临竞争，“做学生不能专注学业，就是输定了。”

近日，有家长发出“还孩子一张平静书桌”的呼声。家住筲箕湾的马先生是两个孩子的父亲。对于有势力渗透入校园，他质问道：“孩子们在这个暑假已经受够了折腾，现在连上学也要战战兢兢吗？”他对本报记者表示，自己一直教育子女理性、客观地看待社会议题，不至于产生偏颇的想法。

马先生的大儿子阿邦即将升读中五年级，学业渐忙。阿邦认为，学生的本职是好好读书，不应把负面情绪带到校园，更不能找任何借口欺负其他同学。

18岁女生郑钧之近日写了一封公开信，她说自己是一个出生在香港普通家庭，爱香港、爱中国的孩子，感叹社会遭受暴徒连番破坏，身边一些同学亦已遭受荼毒，部分甚至是为了金钱而走上“暴力乱港”之路，她很是痛心，寄语他们及早清醒，“别再被蒙骗而后悔一生。”

《 人民日报 》（ 2019年08月30日 04 版）