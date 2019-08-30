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三叉神经痛有啥好办法

2019年08月30日07:54 来源：人民网-生命时报

湖南读者陈先生问：我今年72岁了，5年前开始右面颊部电击样疼痛，后被确诊为“三叉神经痛”。我一直以来都吃药、理疗、针灸，但疼痛还是经常发作，进食、洗漱的时候非常疼，十分痛苦。请问我该怎么治，是否可以做显微血管减压术或经皮穿刺微球囊压迫术？

中山大学附属第三医院神经外科主任医师郭英解答：三叉神经痛通常表现为脖子、下巴、牙齿、牙龈、嘴唇的电击样、针刺样、刀割样或撕裂样疼痛，少部分出现在眼部和前额。典型的三叉神经痛大多为单侧发病，发病时通常没有预兆，疼痛历时数秒至数分钟，患者常常因为惧怕疼痛发作而不敢洗脸、刷牙、进食，所以口腔及面部卫生状况很差，全身营养不良，面色憔悴、情绪低落，长期患病可产生神经营养性障碍，如局部面部皮肤粗糙、眉毛脱落等，严重的可以说是“痛不欲生”。

对刚开始发病的患者，适合采用药物治疗，优点是费用低、没有创伤，缺点是需要长期用药，一旦停药复发率就高，主要适用于早期症状不是特别严重的三叉神经痛患者。显微血管减压术，是目前国际公认的治疗三叉神经痛最有效的手段，适用于反复发作、药物保守治疗效果差的病人，不但能彻底消除疼痛，还能保住神经功能，一般不会出现面部麻木不适。但需要开颅手术，存在相应的手术风险和并发症。目前还有一种方法，即经皮穿刺微球囊压迫术，可有效缓解面部疼痛，提高生活质量，其创伤小、恢复快，术后1~2天即可出院。可用于手术效果欠佳、老年人群或是对手术恐惧、不愿意接受开颅手术的患者，对基础病多、麻醉风险高的患者尤其适用。

像您这种反复发作，保守治疗效果不好、年龄又较大的患者，推荐采用经皮穿刺微球囊压迫术治疗。建议到医院和医生具体探讨分析后选择最适合的方法。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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