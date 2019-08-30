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小儿惊厥如何预防

2019年08月30日07:53 来源：人民网-生命时报

四川读者付女士问：我孩子今年一岁，上周出现高热惊厥，高烧到39℃，然后全身抽动，把我们都吓坏了。听说这个病在3岁前还可能复发，请问该怎么预防？

湖南省儿童医院急诊综合一科护师黄秀红解答：小儿惊厥，又称抽风，发病急且凶险，是儿科门急诊最常见的急症，多发生在6个月~3岁小儿，约2%~4%的儿童出现过高热惊厥，有复发可能。

要预防小儿高热惊厥，首先在平日里要让孩子加强锻炼，增强免疫力。在气候多变的季节给孩子及时增减衣物，预防上呼吸道感染。其次，家中要常备退热药，随时观察测量体温。一旦体温达38.5℃以上要口服退热药物，以防高热引起抽风。过去常常认为，热性惊厥是因为发热，所以很多家长对发热很恐慌，会很积极地用药。近年，循证医学证明，宝宝的惊厥发作更多的是受遗传因素的影响。因此，发热的宝宝，可以到38.5℃以上再服用退热药，最短4个小时一次，24小时内不能用药超过4次。最后，要适当喝点淡盐水。对既往有高热惊厥史的患儿，若处于感冒初期，并伴有发热(体温大于37.8℃)、口渴时，应适当增加饮水量，可喝两杯淡盐凉白开，一次100~200毫升，间隔1~3小时，以预防高热惊厥及脑损伤。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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