为了健康，不要跟风喝奶茶

受访专家：

中国农业大学食品科学与营养工程副教授 朱 毅

中国注册营养师、中国营养学会事业发展与宣传部部长 吴 佳

科信食品与营养信息交流中心副主任 钟 凯

在中国，茶饮有深厚的文化基础，爱好饮茶者数不胜数。而奶茶加入了鲜奶、糖、珍珠（一种木薯粉制成的粉圆）、布丁等配料，口感比茶更甘甜醇厚，还大大减少了茶叶涩味。自诞生以来，这种现制茶饮便迅速赢得年轻人的喜爱。据相关机构统计，2018年中国茶饮市场规模达537亿元，而现制茶饮门店也突破了40万家。但是，《生命时报》记者采访专家后发现，一杯奶茶背后可能藏着众多不为人知的健康大敌。

跟风消费，全球风靡

8月17日中午，记者在北京市朝阳大悦城某奶茶店门口看到，店内顾客爆满，点餐台前排了近30人的长队，七八个工作人员在不到8平方米的小空间内来回窜动，忙着制作一杯杯新鲜茶饮。一位顾客告诉记者：“大家朋友圈里都晒这款奶茶，上面还有奶盖（茶的最上面加一层奶油），好看又好喝。”另一位来北京旅游的女孩表示，这是家“网红店”，来北京必须要“打卡”的。记者后来又问了近10位顾客，多是因“味道香甜”“某款做得好看”“喝得人多”才来买奶茶。

奶茶爱好者遍布全国甚至全球。在日本，大阪海关8月19日发布的数据显示，在2019年1~6月，日本珍珠进口量达4471吨，是去年同期的4.3倍；在美国，全国奶茶店有1万多家，茶饮超过了咖啡，成为美国增长最快的品类；巴基斯坦居民经常去奶茶店闲坐，如果忘记带钱，还能赊账……

中国农业大学食品科学与营养工程副教授朱毅介绍说，其实在我国，奶茶原是牧区和高寒地区人们的日常饮品，他们用茶叶混合鲜奶，加盐熬制成奶茶。其中含有优质蛋白、B族维生素及茶多酚等，总体营养价值较高，还有驱寒保暖、促进消化等功效。但如今年轻人钟爱的奶茶早已变了样，多数是由奶粉、茶包、白砂糖、糖浆等混合制成的含糖饮品，加上跟风、猎奇心理及商业营销的影响，便成了万众宠爱的“网红”饮品。

藏在背后的健康隐患

某品牌奶茶店店员向记者透露，大部分奶茶是“调制奶”加“茶水”。他所在的店一般会提前准备“浓奶”和“茶”，“浓奶”由奶粉、白砂糖、果葡糖浆等调配而成；“茶”由3个拳头大小的茶包加7升左右的水提前泡制。人流高峰期时，直接将“浓奶”和“茶”混合后就能售卖。为了“颜值”和口感丰富性，奶茶还会用焦糖来调色，添加奶盖、冰淇淋、珍珠、糖纳红豆、椰果等配料。结合店员的爆料和市场现象，受访专家认为，奶茶可能有以下四方面健康隐患。

热量过高。长期摄入过多热量会导致肥胖、高脂血症等慢性疾病。奶茶中使用的奶粉及相关配料都是高热量食物。每100克奶粉含碳水化合物约50克，含脂肪约20克，如果是甜奶粉或全脂奶粉，糖和脂肪含量更高。糖纳红豆、椰果、珍珠等都是加工食品，前两者配料中，白砂糖含量都排前三位，而珍珠中虽没有加糖，但其本身由木薯淀粉制成，热量也很高。调制奶中加的糖浆等，糖含量也高。科信食品与营养信息交流中心副主任钟凯说，添加糖摄入量每天不应超50克，最好控制在25克以下，而一杯奶茶下肚，很可能就超出了一天的糖摄入标准。此外，所谓“无糖”奶茶用的也是已添加糖的调制奶，并非真无糖，喝太多也不好。

咖啡因过量。咖啡因含量取决于茶水浓度，除了用茶包泡，还有的是用茶叶提取物或茶粉冲泡。近两年，上海市、宁波市消费者权益保护委员会都曾对当地数十款奶茶进行检测，发现奶茶中咖啡因含量平均分别达到270毫克和334毫克。朱毅表示，咖啡因每日摄入量应控制在400毫克内，过量可能会睡眠紊乱、心跳过速等。

加冰、不卫生伤肠胃。夏季炎热，人们更青睐冰奶茶，但喝冷饮，尤其快速喝下，可能造成胃肠不规则收缩，甚至腹痛或腹泻等。此外，奶茶店卫生和用料规范也十分堪忧。今年7月，甘茶度某北京加盟店就被曝光，店员手抓垃圾徒手切水果、烂芒果好坏掺着用、臭香蕉直接榨汁、使用隔夜的茶等。今年5月，苏州一家喜茶加盟店也被顾客喝出过绿头苍蝇。

反式脂肪摄入。每人每日摄入反式脂肪不应超过2.2克，过量可能会增加心血管疾病发病风险。反式脂肪藏着很多物质里，植脂末就其“藏身大户”之一。据奶茶店员介绍，三、四线城市的奶茶店，为节约成本会用奶精代替奶粉，有的店直接用奶茶粉冲调。奶精、奶茶粉中都含植脂末。现在比较流行的奶盖，一般由奶霜粉、水、淡奶油按比例混合后打发而成或直接用奶盖粉调配，其成分中的植脂末含量都排第一位。

一个月最多喝一次

如今，人们对奶茶的热情依旧不减，各种由奶茶衍生的产品和产业——奶茶包、奶茶冰淇淋、奶茶主题公园等也格外受欢迎。但中国注册营养师、中国营养学会事业发展与宣传部部长吴佳还是呼吁人们，为了健康，不要盲目跟风消费。添加糖食用过量有害健康已是专家共识，奶茶、汽水等含糖饮料一定要少喝。如果实在忍不住，每月最多可喝一次；尽量选择品牌有知名度的奶茶，如果价格过于低廉的要谨慎；不要加糖和奶盖，可询问店家能否用鲜奶调配，这样能保证奶茶更健康一点。此外，自制奶茶也很方便：将红茶包用热水冲泡，等待几分钟，待茶汤充分析出后加入牛奶即可。

她还建议，媒体及社交网站应多为健康的白开水及茶饮（花茶、红茶）等做正面宣传，让大众意识到含糖饮料的危害，减少对甜饮料的追捧。此外，国家相关机构要完善奶茶行业的标准制定，加强监管，保障产品质量。(记者 李 爽)