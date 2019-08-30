引体向上能锻炼背部、腰腹部和手臂的肌肉群，提升躯体核心部位力量，增加手臂抓握力和上肢力量。但有些人动作不到位，锻炼效果大打折扣，甚至会出现运动损伤。

北京体育大学运动人体科学学院副教授苏浩介绍，引体向上正确姿势是：两手掌心向前或向后握杆，两手间距与肩同宽或略宽于肩，腿部保持自然下垂，不要屈也不要伸，通过上肢腰腹、背部的力量，把身体向上拉，下颌部需超过单杠的杆，停留2~5秒钟后，回到悬垂状态。注意不要摇摆、扭转身体，以免给肩背部施加更多压力，引起损伤。另外，上拉时吸气，下垂时呼气，不可长时间憋气。

苏浩提醒，练习前需做好以下准备：

1.选择适宜单杠。单杠的高度以双脚并拢起跳时，能够轻松握住为宜。练习前晃动一下单杠，确定是否稳固。

2.擦拭单杠。练习前要擦拭单杠，避免杠面湿滑而抓握不稳；手心出汗较多时，要擦干汗水。

3.做好热身活动。进行拉伸练习可以放松肌肉、减轻肌肉粘滞性、防止运动损伤。当然，练习后的拉伸也必不可少。

此外，练习后若感到肌肉酸痛，可适当冷敷，减轻症状。

对中老年人来说，适当进行引体向上练习，能有效维持核心肌群的力量。但苏浩建议，中老年人练习时应选择高度较低的单杠，数量控制在10个以内，以若干组的形式完成，每周2~3次即可；练习过程中不要过于用力，避免对肌肉产生较大刺激；避免独自练习，最好有人陪同，防止意外摔倒。▲