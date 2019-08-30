剧烈头痛可能是脑静脉堵了

浙江大学医学院附属第二医院神经内科主任 张宝荣 □介入组组长、副主任医师 裘敏剑

5月，33岁的马先生突然左侧头痛，几天后右侧也开始痛。一开始，疼痛还可以忍受，但很快进展到影响工作生活的程度。6月的一天，马先生出现最严重的一次头痛，就像无数个炸弹在脑袋里一一爆破，连环刺激他的神经，家人紧急将其送到我院急诊，确诊为“颅内静脉窦血栓”。

大家熟知的中风是脑动脉堵塞导致脑细胞失去血供，颅内静脉窦血栓是另一种中风，它是血液凝固后堵塞脑静脉引起的，发病率约为5/10万。打个比方，当流出的静脉被堵塞，流入的动脉继续往里充血，就会造成颅内“大水漫灌”，压力持续升高，不仅会出现严重头痛、视力急剧下降，严重时大脑会失去功能，出现癫痫、意识混乱，甚至昏迷、死亡等严重后果。

明确诊断后，马先生接受了相应治疗，头痛症状缓解，但并未痊愈。期间，他曾转至其他医院治疗，但效果一般，最后回到我院神经内科。此时，长期肝素和脱水治疗对他的肝功能产生损害，肾功能也下降，脑脊液压力升高。我们建议采取介入治疗，就是将一根微导丝从大腿根部穿入，进入颅骨内脑静脉窦血栓处，再缓慢灌注溶栓药物，精准地在病灶部位发挥作用。最终手术成功，马先生彻底摆脱了头痛烦恼。

颅内静脉窦血栓临床表现是非特异性的，诊断率较低，部分诊断不明的头痛、呕吐、癫痫发作，往往被误诊为普通脑梗塞、脑出血，导致延误诊治；还有一些慢性进展性表现易被忽略，如慢性进展性头痛、视力下降等。建议有此类症状的患者，尽早到大医院检查后明确诊断。▲