生活垃圾需要分类清理，其实我们的垃圾情绪也该好好处理：有的情绪如不尽早摒弃，就会伤人伤己；有的情绪看上去不好，却可以变废为宝，回收利用；有的情绪如果不及时制止，则可能变成有毒垃圾。那么，垃圾情绪如何分类处理呢？

可回收垃圾：焦虑、紧张、强迫。这些情绪虽然影响部分自我功能，但只要合理利用，就可以转化，甚至能激发个人潜能。比如，适度的焦虑可以使大脑更兴奋，思维更集中，提高工作学习效率。紧张和强迫也一样，会让你的工作进度更紧锣密鼓，井井有条。平时要学会利用它们，而不是压制、抵抗。

有害垃圾：愤怒、绝望、抑郁等。这类情绪会对身心健康和人际关系造成直接或间接的危害，严重影响社会功能。比如愤怒冲破头脑时，人就会失去理智，言行出格。美国心理学家大卫·波莱的“垃圾车法则”认为，“人就像垃圾车，装满了垃圾四处奔走，充满懊恼、愤怒、失望的情绪，随着垃圾越堆越高，他们就需要找地儿倾倒，如果你给他们机会，他们就会把垃圾一股脑儿倒在你身上。”最典型的例子就是重庆公交车坠江事件，仅因为司机和一名乘客的愤怒失控，15条鲜活的生命瞬间消逝。绝望和抑郁也都严重危害个人社会功能，重度抑郁导致的沮丧、悲伤和绝望是最有毒的情绪垃圾，甚至诱发自杀，需尽快排除。

湿垃圾：悲伤、冲动、敏感、自卑等。这些情绪通常是我们日常生活的附属品，不会像“有害垃圾”那样损人害己，但不加以控制，会造成情绪泛滥，时间一久容易腐烂变质为有害垃圾。情绪低落、伤感谁都有，这是正常的情绪起伏，但过度自怨自艾就不好了。冲动需要克制，事事自卑敏感会带走生活热情。

干垃圾：嫉妒、厌恶、不满、虚荣等。每个人或多或少都会有嫉妒、不满，适量的不满是向上的齿轮，但过度了就容易滋生仇恨、厌恶、虚荣。这些充斥内心的“大件垃圾”需要及时调整清空，否则身心会容不下新的快乐体验。

处理情绪垃圾有一些方法：1.愤怒时冷静下来。发泄情绪是本能，保持沉默是修行，尝试静心和冥想，用“沉默”控制住自己，如用舒服的姿势坐着或躺着，闭上眼睛，深呼吸十次。2.伤感时转移注意力。一场酣畅淋漓的运动，一顿大快朵颐的美食，一场说走就走的旅行，或者看一场哭得稀里哗啦的电影，都能淡化不良情绪。3.焦虑时拆解分析。把情绪写下来，拆解问题，再一步步解决掉。问问自己：我为什么而焦虑？可以怎么解决？要不断地自省，深挖自我，才能不一而再、再而三地被垃圾情绪控制。4.旁观者清。在你看来万难的事情，旁观者也许可以轻松解决。尝试把糟糕的事情表达出来，既给情绪找到了出口，又理清了思路。5.寻求帮助。重度的垃圾情绪单靠个人意志没办法克服，比如重度抑郁、双相情感障碍、躁狂等，必须寻求专业心理医生的帮助。▲