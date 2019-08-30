主讲人：复旦大学附属中山医院神经内科教授 汪 昕

走路如同吃饭、喝水一样，是最普通不过的事。但很多老人随着年龄增大，步态开始不稳，走路也走不好。这仅仅是人体老化的表现吗？可能预示哪些病？又如何应对？接下来一一为您解答。

1.如何判断走路异常？“走不好路”也称为步态障碍。跌倒是老年人最常见的步态异常并发症，可引发颅内出血、骨折、长期卧床、褥疮、肺部感染等一系列问题。据报道，在我国，跌倒是伤害所致死亡的第四位原因，而在65岁以上老年人中则为首位致死原因。另外，没有任何腰腿疾病，但出现步态功能下降常常预示着远期发生痴呆的风险，也是预测死亡率的重要因素。因此，早期认识步态异常，进行干预，有利于延缓疾病进展、提高晚年生活质量。

怎样简单判断自己走路是否正常呢？您可以在全身镜前观察自己完成各种日常活动的姿势，包括坐姿、站姿和走姿，也可以观察自己鞋底的磨损情况，看看有无两侧磨损程度不一，或足内侧外侧磨损程度不一。

2.为什么会“走不好路”？除了腿脚或腰椎毛病，还有可能是脑功能下降的表现：人体自主运动机制十分复杂，大脑作为中枢起到了起源、控制、协调和维持的作用。影响正常步态环路中任一环节的病理因素，均可引起步态障碍。

除此之外，患有中枢神经系统疾病时，常伴随不同程度的认知功能下降和情绪障碍，如注意力下降、记忆力下降、执行功能下降、抑郁、恐惧等，从而进一步加重原有的运动障碍。

3.“步态不好”预示哪些病？（1）发生过脑中风的病人，行走时一侧手臂弯曲内收内旋、贴近身体，同侧骨盆上抬、下肢伸直拖地向外划圈；（2）脑瘫病人行走时双膝内侧相互摩擦、行走缓慢拖行，呈现剪刀样的步态；（3）小脑病变患者多表现为笨拙蹒跚、躯干摇晃的宽基底步态，不能沿直线行走，尤如醉汉，闭目时因缺乏视觉纠正而症状加重；（4）一些罹患基底节疾病存在肌张力障碍的患者，行走时四肢会出现不规则不自主地扭转、徐动；（5）帕金森病人步态缓慢且僵硬，可见低头弯腰、屈肘屈膝、手抖腿抖等特殊姿势，常以小碎步前进，起步时较困难，不能骤然停止和转身，遇到场地受限或要求同时完成另一件任务时，双脚像是被粘住、冻结在地上一样。（4）行走时一侧脚尖下垂、抬腿幅度增高，状如跨过门槛，可能提示单侧的腓总神经麻痹；（5）深感觉障碍，如维生素B12缺乏或糖尿病所致周围神经病的患者，常常存在脚接触地面的感觉丧失，因此行走时会将脚抬高、向前踢出、而后重重踩到地上以便感知脚的位置，在黑暗环境中因缺乏视觉纠正会明显加重。（6）行走时挺腰凸肚、臀部左右摇摆蹒跚，称为鸭步，常见于肌病患者。

4.发现问题如何应对？如果您存在以下问题中的任意一项，建议您到当地医院咨询并进一步完善相关检查：（1）存在步行或平衡困难；（2）在过去1年内发生过2次以上的跌倒；（3）出现明显的急性跌倒。

一般来说，步态异常诊疗需要多学科合作进行综合评价，涵盖神经科、骨科、心脏科、康复科等。通过适当的治疗和个性化运动训练可改善症状，部分甚至有完全恢复的可能，如正常颅压性脑积水。

关注疾病的同时，还要重视老年人的周边环境，做好预防跌倒工作。平时穿合脚的鞋，家中保持地面干燥，铺设防滑地毯，过道不堆砌杂物，墙上安装防跌倒扶手和呼救铃，床边配置防跌倒护栏等。▲