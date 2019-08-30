健康素养提升速度农村高于城市 国家卫健委号召主动学习健康知识

8月27日，国家卫生健康委员会（以下简称“国家卫健委”）召开发布会，介绍中国居民健康素养监测结果（2018年）有关情况。整体监测结果显示，健康素养总体水平持续提升，不同地区和人群的健康素养水平均有较大提升。

2018年中国居民健康素养水平为17.06%，比2017年增长了2.88个百分点，继续呈现稳步提升态势，也是开展监测以来增长幅度最大的一年。从城乡分布来看，城市居民健康素养水平达到22.44%，农村水平为13.72%，城市高于农村，但农村居民的健康素养水平提升速度高于城市。从地区分布来看，东部地区为22.07%，中部地区为13.51%，西部地区为13.23%。其中，东部地区增长了3.36个百分点，中部地区增长了1.96个百分点，西部地区增长了3.35个百分点，西部提升速度高于东部和中部。

知识、行为、技能3方面素养均有提升，基本知识和理念素养水平提升幅度最大。2018年，基本知识和理念素养达到30.52%，比2017年提升4.7个百分点；健康生活方式与行为素养水平为17.04%，较2017年提升2.74个百分点；基本技能素养水平为18.68%，较2017年提升2.3个百分点。

6类健康问题素养均有不同程度提升，健康信息素养、慢性病防治素养提升幅度较大。具体情况如下：安全与急救素养50.18%，比2017年提升了5.09个百分点；科学健康观素养44.48%，比2017年提升了3.36个百分点；健康信息素养27.18%，比2017年提升4.23个百分点；慢性病防治素养18.96%，比2017年提升了3.25个百分点；基本医疗素养17.38%，比2017年提升了2.04个百分点；传染病防治素养17.05%，比2017年提升了0.99个百分点。

“通过监测我们也发现，健康素养水平在城乡、地区、人群间的分布不均衡依然存在，农村居民、中西部地区居民、老年人群等的健康素养水平仍相对较低。”中国健康教育中心党委书记、主任李长宁说：“下一步，结合落实文件要求，将针对重点地区、重点人群、重点问题，加大工作力度，有效提升居民健康素养水平。”

以治病为中心转向以人民健康为中心

近年来，我国卫生健康工作由以治病为中心转向以人民健康为中心，在解决看病难、看病贵的同时，特别重视疾病预防和健康促进。国家卫健委认真贯彻中央决策和部署，和有关部门密切协作，指导各地在完善国民健康政策、深化医疗体制改革、实施疾病预防控制和健康促进方面做了大量工作。人民群众的健康水平得到了很大提升。

李长宁表示，将健康素养促进与教育的目标、任务、措施纳入《“健康中国2030”规划纲要》和《“十三五”卫生与健康规划》《全民健康素养促进行动（2014-2020年）》之中，对全民健康素养提升发挥了重要作用。

据悉，2009年启动的国家基本公共卫生服务项目，覆盖全国城乡居民，其中一项重要任务就是开展健康教育和健康促进，面向城乡居民普及健康基本知识和技能。从2012年起，组织实施健康素养促进行动。从2013年起，组织开展健康中国行项目。

李长宁说：“这样一系列重大的项目和行动，对于提升健康素养都发挥了很好作用。我们还利用世界结核病日、世界艾滋病日等各类卫生健康纪念日开展全国性主题宣教活动，对提升健康素养发挥了很好作用。在健康扶贫中，高度重视发挥健康促进与教育的作用，实施了贫困地区居民、留守儿童、流动人口、残疾人等人群的健康促进与健康教育的项目，取得了很好效果。”

目前，区域和场所健康促进，包括卫生城市、健康城市、健康促进市县区建设，也包括健康促进学校、健康促进医院、健康促进机关，以及健康促进社区、家庭的建设。近几年来，这些方面的工作也加大了力度。这些工作一方面是把提升素养作为重要内容，另一方面也为提升素养创造了很好的支持环境。“2016年，组织对全国247个开展健康城市创建的城市进行评价，结果显示受评城市的健康环境、健康社会、健康服务、健康人群和健康文化等指标明显高于全国平均水平，当然这里面也包括健康素养水平。”李长宁说。

近年来，国家越来越重视健康促进与教育体系建设，为我国居民健康素养水平提升、保障人民健康，提供了有力的专业技术支撑。在总结实践经验的基础上，国家卫健委印发了《关于加强健康教育信息服务管理的通知》等一系列文件，制定了工作指南、标准和规范，编写了《全国健康促进县区优秀实践案例汇编》《学校健康促进实践案例精选》等一系列书籍，供各地参考，推动工作。

对虚假信息将组织专家予以澄清和纠正

7月，国务院印发了《关于实施健康中国行动的意见》，把实施健康知识的普及行动列为第一项专项行动。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说：“为实现行动方案提出的各项目标，下一步将把健康促进与教育作为一项系统的社会工程，坚持‘大卫生、大健康’的理念，主要从供给侧和需求侧两端发力，推动政府、社会、家庭和个人一起努力，提升居民健康素养。”

从政府层面，一方面要加强国家层面的健康科普资源库和专家库建设，通过举办健康科普作品的征集大赛等方式，提供和推广更多优秀健康科普作品，为群众提供科学的健康知识。另一方面要与相关部门密切合作，建立健康科普知识的发布和传播机制，依托专业力量加强规范和引导。

“特别是对于传播范围广、对公众健康危害大的虚假信息，我们将组织专家予以澄清和纠正。同时针对当前我国人民群众面临的主要健康问题和健康素养监测中发现的短板，我们要有针对性地加大健康促进与教育工作的力度。”米锋说。

在社会层面，要充分调动广大医疗卫生机构和广大医务人员的积极性，鼓励他们积极投身到健康科普工作中。医生是一支重要的力量，能够和群众在面对面的交流中主动提供相关的健康指导。各类媒体也应发挥自身的传播优势，加大健康知识的传播力度。

“我们也希望通过广泛的宣传，让大家能够充分认识到提升健康素养就是为了让自己和家人不得病、少得病、晚得病、不得大病，提升生活质量，养成健康的行为和生活方式。特别是要养成合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等生活方式和习惯，这对于预防慢性疾病也非常关键。”米锋说，“我们建议，一家要有一个明白人，能够主动学习健康知识，树立健康理念，营造健康的家庭环境。提升健康素养每个人都应该是参与者、实践者和受益者。”(记者 鄢光哲)