是该对“咸猪手”亮出刑法之剑了

上海检察机关通报，8月26日，上海市铁路运输检察院以涉嫌强制猥亵罪，对犯罪嫌疑人王某某批准逮捕，该案系上海市首例“咸猪手”入刑案件。经查，2019年7月1日，王某某在轨道交通八号线列车车厢内，紧贴坐在被害人左侧，左手搭在自己右臂并触摸两名被害女子胸部等部位，其中一名被害人系未成年人。

一般来说，乱伸“咸猪手”行为，往轻了说是性骚扰，往重了说是猥亵。尤其是在地铁车厢、公交车厢、公共场所的“咸猪手”行为，既严重侵害了受害女性的合法权益，给其带来极大的身心伤害，又威胁着公共秩序，其社会危害性不容小觑。因而，在符合一定情形的前提下，有必要对“咸猪手”亮出刑法之剑。

通常情况下，“咸猪手”事件中的行为人，其骚扰、猥亵的对象具有随意性，猥亵行为具有随机性、隐蔽性。特别是，行为人往往趁被害女性不备之机“偷袭”，揩油之后或者被发现后马上收手，不再强行猥亵。也就是说，“咸猪手”行为一般没有上升到强制猥亵的严重程度，这也是通常仅对其予以治安处罚的原因。即根据《治安管理处罚法》，猥亵他人的，处5日以上10日以下拘留；猥亵智力残疾人、精神病人、不满14周岁的人或者有其他严重情节的，处10日以上15日以下拘留。

但是，根据《刑法》有关规定，以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人的，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众强制猥亵或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。猥亵儿童的，从重处罚。也即，当行为人采取殴打、捆绑、堵嘴、掐脖子、按倒等暴力手段，或者威胁、恐吓等精神强制手段实施猥亵的，即构成强制猥亵。同时，对不满14周岁儿童实施猥亵的，即便没有强制手段，也属于猥亵儿童，且应从重处罚。

由此可见，由于王某某猥亵的一名对象是未成年女性，且系在公共场所实施，故对其启动了刑事追责程序。该做法并无不妥，反而能够起到威慑作用，让那些潜在的“咸猪手”有所顾忌、有所收敛。要知道，在地铁、公交车等公共场所，随意猥亵他人的社会危害程度并不轻，特别是在人流密集的光天化日之下实施猥亵，更凸显出行为人主观恶性之大，被害人人格权、隐私权、名誉权等所被侵害的程度也更重。

当然，在打击“咸猪手”现象时，还应避免扩大化，不分轻重地将任何行为都上升到刑罚高度，否则就有违《刑法》的谦抑原则，也无益于维护法律尊严。具体而言，理当综合考虑“咸猪手”行为的社会危害程度，如猥亵的对象、方式、场所、次数、程度等。当一些“咸猪手”行为的危害程度超出《治安管理处罚法》范围的，即对其施加治安管理处罚明显畸轻的，方可启动刑事追责。这样方能不枉不纵，既切实维护了女性的权益和尊严，也有效打击了犯罪，让“咸猪手”们及时收手。漫画/陈彬