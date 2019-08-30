快递包装回收再利用值得推广

读贵报8月28日评论《让快递绿色回收成为垃圾分类“样板间”》，我不由得想到以前扔掉的那些快递包装箱，真是可惜了。

我经常跟朋友凑单网购图书，网站大部分都是用纸箱发货，这些纸箱留着也没用，基本都被当废纸板处理了。有人说包装箱是网店免费提供的，舍不得扔掉可以卖给收废品的，还赚了。然而，好好的纸箱用一次就被当作废纸板，这代价是不是高了点？

据了解，类似我购书用的那些纸质包装箱，在市场上单买的话，一个需要两三元甚至五六元，作为废纸板也就换几毛钱，这岂不是说，包装箱当作废纸板就等于损失了超过90%的价值？而且，把好好的包装箱打成纸浆再做成包装箱，这分明就是浪费资源。何况众所周知，造纸业还是水污染大户，如果能使更多的包装箱完整回收重复利用，对环保也是一种贡献。

所以，我希望快递包装回收再利用能在全国全面推广，我愿意积极参与。