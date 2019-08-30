新时代盛大阅兵彰显国威军威

国庆节将举行阅兵盛典，象征着推进民族复兴的磅礴力量正在持续汇聚。这股坚定力量有决心、有能力维护国家主权、安全和发展利益，有决心、有能力继续推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，有决心、有能力坚持走和平发展道路，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作出更大贡献。

8月29日，国务院新闻办公室就庆祝中华人民共和国成立70周年活动有关情况举行新闻发布会。阅兵领导小组办公室副主任、军委联合参谋部作战局副局长蔡志军少将在回答记者提问时介绍，今年是中华人民共和国成立70周年，党中央、中央军委决定组织首都天安门阅兵，这是国家重大纪念日阅兵的制度化安排。从本质上看，阅兵是对武装力量进行检阅的军事仪式，是国家重大庆典活动的重要组成。（相关报道见A3版）

今年10月1日是中华人民共和国成立70周年的纪念日，中央和各地将举行一系列庆祝活动，对此国内外高度关注。70年来，在中国共产党的坚强领导下，我国从封闭落后迈向开放进步，从温饱不足迈向全面小康，从积贫积弱迈向繁荣富强。各项庆祝活动将充分展示中华人民共和国成立70年来的光辉历程、伟大成就和宝贵经验，激励和动员全党、全军、全国各族人民更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

10月1日将在首都天安门举行盛大阅兵式，这次阅兵是庆祝新中国成立70周年活动的重要组成部分，同样令国内外高度关注。新中国成立以来的历次阅兵，都承载着不同历史时期的丰富内涵。有别于纪念抗战胜利70周年大阅兵、庆祝建军90周年沙场大阅兵等专题阅兵，庆祝新中国成立70周年阅兵凸显国庆庆典特色，阅兵部队由徒步方队、装备方队和空中梯队三部分组成，将办成一次全面展现新时代强军风采的盛大阅兵。这次阅兵将展示人民军队听党指挥的不变军魂，反映改革强军的成就风貌，体现时代特色，彰显国威军威，极大激发各界爱国热情。

党的十八大以来，党中央率先开展军队领导指挥体制改革，压茬推进军队规模结构和力量编成改革，有效解决了制约国防和军队建设的体制性障碍、结构性矛盾，实现了我军组织架构历史性变革、力量体系革命性重塑。这次阅兵是中国特色社会主义进入新时代的首次国庆阅兵，是人民军队改革重塑后的首次集中亮相，将展示阔步迈向世界一流军队的崭新风貌，将是人民军队重整行装再出发的新起点。

每逢重大节日组织阅兵，是世界上不少国家的通行做法和惯例，这次阅兵不针对任何国家和地区，不针对任何特定事态。一场富有中国气派、展现新时代革命军人精神风貌的阅兵盛典，将在维护地区繁荣发展、促进世界和平与公正等方面发挥积极作用。此次受阅武器装备全部为国产现役主战装备，其中不少装备是首次亮相，将重点展示我军空中作战新质能力和强大实力。现在距离阅兵仅有一个月时间，即将受阅的新式武器装备值得人们耐心等待，体现我国国防科技工业自主创新能力和研发水平的各类武器装备值得期待，敢战、善战方能止战的人民军队风采值得期待。

盛典即将开启，阅兵准备工作进展顺利，受阅部队正以昂扬精神状态投入阅兵训练。在新的历史起点到来之际，这场阅兵盛典象征着推进民族复兴的磅礴力量正在持续汇聚。这股坚定力量有决心、有能力维护国家主权、安全和发展利益，有决心、有能力继续推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，有决心、有能力坚持走和平发展道路，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作出更大贡献。