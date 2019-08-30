商家简化包装盒 市民少用塑料袋

垃圾分类人人有责

本报讯（记者 李泽伟）围绕北京市生活垃圾管理条例修订工作，万名市、区、街乡镇人大代表下基层听取意见，多名人大代表日前走进东城区建国门街道和东四街道听取群众意见。居民现场提出了多条意见建议，包括减少商家豪华包装达到垃圾源头减量，减少一次性用品使用，将垃圾分类和征信系统挂钩等。

为做好北京市生活垃圾管理条例修订工作，本市正在组织市、区、乡镇约1.5万名人大代表赴基层征求意见建议。本次征求意见于8月初启动，人大代表携带宣讲提纲，重点聚焦四方面内容，包括为什么修订条例、为什么要分类和如何分类、修订条例的主要考虑以及群众希望政府在生活垃圾管理过程中需要考虑和解决的具体问题。

按照市委要求和市人大常委会的统一部署，东城区人大常委会组织市区两级人大代表近370人围绕《北京市生活垃圾管理条例》修订工作进入“代表之家”“代表联络站”向市民宣讲并征求市民的意见建议。各人大街工委结合街道自身特色，在家站现场，采用播放垃圾分类宣传片、派发垃圾分类宣传手册、PPT演示、快板书、群口相声、京韵大鼓等市民喜闻乐见的形式，对修订生活垃圾管理条例进行宣讲；开展座谈交流、问卷调查、有奖问答、积分兑换等互动活动，广泛征求市民意见建议。有的单位选区的代表，还直接运用单位内部网络进行网上宣讲和征求意见，进一步提高市民对垃圾分类的深度知晓率、深度参与率和征求意见的覆盖面和广泛性。

市、区人大代表日前先后走进东城区建国门街道外交部街社区和东四街道八条社区代表联络站，听取群众意见建议。多名居民现场提出了生动的意见建议，包括减少商家豪华包装，菜市场源头减量，减少一次性用品使用，将垃圾分类和征信系统挂钩，垃圾分类和政府工作考核挂钩等。

截至8月28日，东城区开展的活动中，已有58位市人大代表、293位区人大代表，到 3个代表之家和95个代表联络站等，征求了7712位市民、社区工作者、物业管理者及357个单位的意见建议750余条。这些意见建议待整理汇总后及时报市人大常委会供《北京市生活垃圾管理条例》修订时参考。 文/本报记者 李泽伟

部分居民意见建议

减少商家豪华包装

外交部街社区居民郑世荣表示，上世纪六七十年代买月饼都是两张纸包着，很实惠，也不会有太多浪费，不会产生太多垃圾。但现在的月饼包装很豪华，几块月饼有很大的盒子，那些盒子一层一层拆开后，都成了垃圾，从源头上带来了大量的垃圾增量。建议在法规修订的时候，出台规定减少商家的豪华包装，刹住这种风气，从源头上减量。

减少一次性用品使用

外交部街社区居民陆曙东表示，现在一次性用品很多，超市、饭店都有很多，本来说不能免费给塑料袋的，但是在菜市场基本上都是免费送的。应该有更加明确的硬性规定，餐饮行业不能主动提供一次性用品。在菜市场、超市，也应该提倡大家拿自己的布袋子，这是花钱买的，就不会用完一次就扔掉，肯定会重复利用，用这种方式逐步代替一次性塑料袋。

垃圾分类和征信系统挂钩

东四街道八条社区居民马池兰建议，垃圾分类应该和征信系统挂钩，应该有一定的惩戒措施，比如一个商户违规，可能在企业的借贷方面受到影响。在具体执行上可以探索，比如引入黄牌和红牌警告，规定什么情形就可以出示黄牌，什么情形出示红牌。另外，社区应该普及志愿队伍，指导大家学会分类，双管并下，取得好的效果。

菜市场源头减少垃圾

外交部街社区居民高捷认为，应该把垃圾分类的整个环节联系在一起系统性解决。比如可以把垃圾分类工作和政府工作考核挂钩，增强责任感。具体到一些细节上也应该对症下药，比如现在买一斤菜回来能吃半斤，那半斤都是厨余垃圾，可以把不能食用肯定要剥离的菜叶子，在销售环节就减量，老百姓买到的就是全部能食用的，产生的厨余垃圾自然就少了。本组文/本报记者 李泽伟