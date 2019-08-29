19城得零分，黑臭水体治理岂能无动于衷

相较于资金、环境基础设施等客观因素，重视程度和治理态度等主观原因更为关键。不端正态度立场，治污就无从谈起。

近日，生态环境部公布水环境达标滞后地区名单，数据显示，到今年5月，全国共77个城市黑臭水体消除比例低于80%，有50个城市消除比例低于50%，更有19个城市消除比例为0。据了解，生态环境部将针对工作滞后地区加强督导，压实有关地方主体责任，推动水环境质量持续改善。

2015年4月，被称为开启史上最严水源治理的《水污染防治行动计划》，也即“水十条”正式开始实施，截至今年5月，刚好是4年时间。按照生态环境部有关负责人的说法，这4年多的时间里，“全国水环境质量保持了持续改善的良好势头”，但是，“水污染防治工作不平衡不协调的问题依然十分突出”。尤其是城市黑臭水体治理，仍有19个城市交了零分答卷，这的确“很不应该”。相关方面不妨及时查明原因，给公众一个满意答复。

“水十条”提出的主要治理指标之一，就是到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。眼下距离实现目标的截止时间只剩下一年多一点，却仍有“77个城市低于80%，50个城市低于50%，19个城市为0”，治理的紧迫性不言而喻。而这其中，那些交零分的城市，尤为值得警醒。

交零分，意味着4年多时间几乎完全被白白浪费，甚至不排除可能存在更加恶化的情况。到底是什么让这些城市在“最严治理”和中央三令五申面前表现得“无动于衷”，这里面所传递出的态度问题，或许比具体的治理成效更值得反思。

事实上，这从此前中央环保督察组“回头看”的反馈中，就不难发现苗头。如去年6月，中央第五环保督察组就曝光了清远市黑臭水体治理存在“假装治污”“表面治污”的情况，该市把远远超过重度黑臭标准的水体谎报为“清澈见底、鱼类成群”，19个零分城市中，清远正名列其中。

如专业人士所言，由于城镇水体排污量相对比较大，污染比较集中，很多城镇水体缺少径流量，没有生态流量，治理起来相对比较难，水质改善可能是见效比较慢的过程。可从被曝光的反面典型来看，相较于资金、环境基础设施等客观因素，重视程度和治理态度等主观原因恐怕更为关键。可以说，不端正态度立场，治污就无从谈起。

而顺着“成绩单”追溯，一些制度、机制是否落实，同样应该有倒查程序。如“水十条”要求，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况，这种常态化信息公开到底落实得怎样？另外，2016年底发布的《关于全面推行河长制的意见》明确，河长应结合城市总体规划，因地制宜建设亲水生态岸线，加大黑臭水体治理力度。那么，零分成绩的背后又是否存在主体责任未落实、失职的情况？

黑臭水体治理的复杂性必须被正视，但越是难，越需要从观念上予以正视。环保部发布成绩单，是阶段性总结，更是鞭策敦促。需要加倍追赶的“后进生”们，需要端正态度了。同时，这些城市黑臭水体治理为什么严重滞后，哪个环节出了问题，主体责任是否落实，这些都有必要调查清楚，并在此基础上循迹问责，压实责任。只有严肃问责，才能改变一些地方在治污面前无动于衷的情状。