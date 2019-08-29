2019首届中国（津南）绿色农业发展峰会举行

8月28日，由佳沃集团、津南区人民政府联合主办的2019首届中国（津南）绿色农业发展峰会圆满落幕。本届峰会由中国电子商会智慧三农专委会协办，天津佳沃天成产业园及亿邦动力承办。

峰会上，佳沃集团董事总经理、佳沃股份董事长汤捷，津南区委书记刘惠，天津市农业农村委员会党委书记、主任沈欣为大会致辞。

汤捷表示，中国的农业产业发展亟需形成先进和可持续发展的产业链和产业生态。通过多种技术形态，多种领域会齐头并进，万物互联、人工智能、大数据、区块链、卫星遥感以及冷链保鲜技术的广泛应用，触动整个农业产业的现代化。津南区在绿色生态建设上取得的重大成就，让佳沃集团在津南区的未来发展充满了信心。希望佳沃能和更多的同行起而践行，共同振兴乡村。

刘惠表示，“绿色农业”是实现乡村振兴的重要课题，我们高度重视农业的绿色、可持续发展，着力打造绿色产业体系，加快推进联想佳沃农业产业园项目建设。我们将营造亲商暖商的优质营商环境，为大家在津南投资兴业提供有力保障。

沈欣提到，天津大力推进农业绿色发展，津南区推进农业一二三产业深度融合，大力发展绿色农业，让农业回归绿色的本质，在乡村振兴和农业绿色发展走在了全市的前列。津南区与佳沃集团积极贯彻农业绿色发展的理念，创新、创建津南葛沽现代农业产业示范园，相信新理念、新模式的引入，绿色农业的蓬勃发展，会为这片土地带来生机与活力。

峰会上，佳沃葛沽现代农业产业示范园正式启动。天津佳沃天成产业园发展有限公司董事长刘锐详细解读了示范园在带动区域经济的多元价值。

此外，本次峰会特邀众多专家学者、知名企业家代表，就峰会主题方向“践行绿色生态发展，推动津南产业升级”，分享了精彩的观点。