金龙鱼1:1:1助力奥运 携手广场舞大赛展别样山西风情

8月26日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛太原站决赛在杏花岭区万达广场举行。

太原站总决赛选手合影

经过三天海选，近百支舞队的激烈比拼，最终有20支舞队进入了决赛。经过了初赛的历炼后，各队队员在场上信心备增、热情高涨，通过扇子舞、鬼步舞、民族舞等各种舞蹈形式呈现出了山西广场舞人的热情和奔放。

金龙鱼太原分公司营销经理王越飞致辞

在金龙鱼太原分公司营销经理王越飞发表致辞后，随着音乐的响起，决赛开始了激烈的角逐。

舞蹈风格各异，选手展示了曼妙的舞姿

参赛选手们饱满的热情、飘逸的裙摆、矫健的舞步，不时会赢得现场评委和观众们喝采的欢呼声和热烈的掌声。

飞燕舞蹈队《不忘初心》

今年正值新中国成立70周年，飞燕舞蹈队显示了一曲《不忘初心》，红裙、红旗与广场舞大赛背景板相映成辉。而且从参赛曲目的名称上，就不难看出舞队为祖国以舞献礼的初衷。比赛时，选手们不仅展示了曼妙的舞姿，还在场上挥动着五星红旗，既舞出了对美好生活的向往，也舞出对伟大祖国的祝福。

冠军自选舞蹈《花开幸福》

亚军《爱我中华》

季军《天下黄河九十九道弯》

选手们在每支舞蹈中都展现出了积极向上的精神面貌，场上的热情洋溢，感染了现场的每一位观众。其中，一曲俏皮的《丑媳妇》更是让长时间沉浸于热情如火舞蹈表演的观众笑声连连。演员们随着轻快、诙谐的背景音乐轻迈舞步，舞蹈动作幽默风趣。

最后压轴出场的则是海选第二天就带来震撼全场的鬼步舞《中国美 草原美》，在动感音乐的伴奏下，舞者们踏着节奏感极强的舞步伴着动感的音乐，用极具韵味的舞蹈和欢快明朗的现场气氛为决赛画上了圆满的句号。

评委与记分员认真核对比分

经过规定项目和自选项目的两轮比拼，并在记分员与评委们进行了认真的核对后，党群青春芳华舞蹈队凭借规定曲目的优异表现和自选舞蹈《花开幸福》最终力压群雄，并且征服了现场的观众和评委，不仅获得了冠军，还取得了参加北京鸟巢总决赛的晋级卡。王郭吉祥舞蹈队的《爱我中华》屈居亚军，银飞凤舞舞蹈队的《天下黄河九十九道弯》则斩获了第三名。

冠军党群青春芳华舞蹈队领奖后合影

亚军王郭吉祥舞蹈队与颁奖嘉宾合影

获得季军的银飞凤舞舞蹈队合影

优胜者队合影

“常年跳广场舞不仅可以让人心情舒畅，而且还能强身健体，整个人的精神面貌都焕然一新了。”比赛结束后，一位参赛大妈在接受采访时笑着说。

的确，健康的好身体离不开适度科学的运动，当然也离不开健康的饮食习惯。山西的饮食，多以粗粮为主，而且盛产牛羊肉，这两类食物对于食用油有着颇高的要求。在太原站的比赛中，金鱼龙不仅向参赛选手和观众反复讲述运动对于健康的重要性，而且也一直传递着“吃动平衡，舞出健康”的健康生活理念。

决赛中进行的有奖知识问答环节，更是进一步调动了参赛选手的热情，异常踊跃的选手们，每个回答都极其专业。据一位获奖大妈表示，“这应该归功于金龙鱼。在参加初赛时，有奖问答环节的问题让我们知道了科学用油、平衡营养。回家以后，这几天学习了不少关于健康饮食的知识。”

有奖知识问答环节为获奖大妈颁奖

均衡营养的膳食是健康的基础，食用油的选择更是重中之重。一直以来，金龙鱼将打造餐桌上的健康营养视为己任。2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！金龙鱼长期专注于粮油领域，不断研发出高品质产品，供应、满足千家万户的营养需求。如今，肩负“三奥”品牌重任，金龙鱼将充分发挥品牌，产品，渠道等市场优势，更好地服务健康中国的建设。

据悉，“奥运健康中国行·金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019人民广场舞大赛将继续在2个月内完成广州、南昌、西安等15个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。