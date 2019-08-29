居民健康素养水平稳步提升

人民网北京8月28日电 （记者白剑峰）记者27日从国家卫健委获悉：2018年我国居民健康素养水平为17.06%，比2017年增长2.88个百分点，继续稳步提升，是开展监测以来增长幅度最大的一年。

监测结果显示，城乡居民健康素养水平由2012年的8.80%上升到2018年的17.06%。

居民健康素养监测在31个省（自治区、直辖市）的336个监测点开展。监测内容以《中国公民健康素养——基本知识与技能》为依据，包括基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能3个方面。

2018年中国居民六类健康问题素养水平由高到低依次为：安全与急救素养50.18%、科学健康观素养44.48%、健康信息素养27.18%、慢性病防治素养18.96%、基本医疗素养17.38%和传染病防治素养17.05%。

《 人民日报 》（ 2019年08月29日 02 版）