检药品质量 树自律新风

今年5月，与湖南省药品监督管理局（简称药监局）签订政商“互廉协议”后，湖南九州通医药有限公司迎来了一次药品检查。公司质量负责人薛秋颜说，相比以前，感觉这次迎检格外轻松。

药品检查员随机安排，检查时自己负责吃住行。在检查过程中，检查员可以对企业提意见，企业也可以随时咨询、提出问题……这一系列的检查流程走下来，薛秋颜只需要回答检查员的问题，还能向检查员讨教专业经验。

长沙县市场监督管理局检查员肖俊斌介绍，互廉模式推出后，检查员自律意识进一步增强，与企业双方行为都受到了更强的约束。“以前去企业检查，现场宣布结果，企业有异议只能申请行政复议；现在把检测数据上报检测中心后再出结果，比之前更公平了，检查的质量也提高了。检查制度规范了，我们检查员的工作压力小了，和企业的关系也轻松了。”肖俊斌说。

肖俊斌所说的互廉模式，是湖南省药监局以药品审评检查为切入点构建的药品检查政商互廉模式。今年4月19日，湖南省药品审评认证与不良反应监测中心与湖南科伦制药有限公司、千金药业等48家企业党组织签订全省药品检查政商互廉协议，实现现场检查纪律监督互廉。

在检查过程中，企业觉得有任何违规行为，可以随时将情况报给湖南省药审中心纪委与所在地纪检监察机关；企业方存在违规请吃送礼等违纪行为，一律作不通过处理，全省通报，列为不诚信企业和质量高风险监管对象。

药品现场检查严格执行随机抽调检查组长、检查员制度；不准接受企业安排车辆接送、聚餐、打牌、娱乐、喝茶等；不准在企业报销任何费用；不准接受企业的任何礼品、礼金、土特产……

湖南省药监局党组书记梁毅恒信心十足地表示：“推进互廉模式，检查员的行为得到规范，企业得到更加公平的对待，产品质量也得到提升。以后开展工作会越来越顺利。”

《 人民日报 》（ 2019年08月29日 07 版）