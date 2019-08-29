打麻将多用手，有助保持手部灵活，同时也是一种非常好的思维训练活动。根据数字的排列组合，需要调动大脑的计算、逻辑思维和推理能力，还能锻炼老人的注意力和记忆力。而且，打麻将需4个人参加，场面较热闹，气氛较活跃，可以消除老人孤独感，属于不错的社交活动。适当打麻将，对老人有好处，但是一定得控制量。

火箭军特色医学中心骨科副主任医师王长 江提醒，长时间打麻将可能使大脑处于紧张状态，脑部充血，身体血液循环失去协调，从而出现头昏、眼花、肢体麻木等不适症状。久坐不动，腰骶部负担重，臀部肌肉和神经受挤压，易引起腰肌劳损、下肢静脉栓塞等。尤其是夏天，闷热难耐，夜间睡眠易受影响，有颈椎病、高血压、冠心病等的老人更不能长时间打麻将，否则可能诱发急性脑卒中、心肌梗死等意外。

老人打麻将，需注意5个问题。1.调整好心态，情绪别太激动，不要过于在意输赢，要以结交朋友的心态为目的打麻将。2.每次不要超过2小时，每半小时最好站起来活动一下肢体，踢踢腿、摇摇头、扭扭腰、伸伸胳膊。3.建议在室内通风明亮处进行，切勿坐在风口或路边。4.打麻将时，在桌旁放壶水，每半小时喝一杯，随时补充水分，有利于缓解身体疲劳。5.避免用眼疲劳，打麻将间隙闭上双眼1~2分钟，然后慢慢睁开。

打麻将虽有一定好处，但是不适合以下7类老人：1.患有高血压、冠心病、心脑动脉硬化症的患者；2.腰肌劳损患者；3.甲亢患者；4.糖尿病患者；5.消化性溃疡患者；6.慢性肾病患者；7.青光眼患者。▲