暴雨多发的季节，意外触电并不是新鲜事。今年8月10日，上海一名外卖小哥，由于电瓶车涉水行造成电瓶漏电，不幸触电身亡。去年夏天，广州、佛山、大连、内蒙古等多地媒体也报道了雨天路人疑似意外触电、造成伤害的多起事故。最近，网络上也有视频显示，行人在内涝积水路面趟水前行，走到广告灯箱、路灯杆、电动闸门附近，手碰了一下就突然倒地，也多是触电不幸身亡。

中国电力科学研究院原副总工程师蔡国雄告诉《生命时报》记者，下雨天凡是看到有电线、电缆明线、路灯、广告灯箱、电动闸门，或者变电箱、变压器等电气设施，都要尽量绕开走。因为暴雨灾害发生后，很容易造成设备损坏，比如掉下来的广告牌可能内部线路被扯断，或者电线搭在地上，都有漏电危险。路灯杆、红绿灯、摄像头柱子等，离地面10~30厘米处都有接线开孔，水淹到这个高度也会导电，要尽量避开。

蔡国雄说，雨天发生意外触电事故，常有两种情况，一种是跨步电压造成的。暴雨过后，有些电线会搭在地上。以电线着地点为圆心，电压会由半径扩大而逐渐减小，形成电压差，如果双脚跨在不同半径的圆周上，就会形成跨步电压。如果雨天走到有电线电气设备的地方，感到脚发麻，一定不要迈步走，应用单腿或双脚并拢跳到8~10米以外。

另一种是在积水中行走，下意识摸到带电物体造成的意外触电伤害。蔡国雄提醒，人在积水中行走，不知道脚下是什么，出于安全的本能，总想找东西扶着，若扶的东西接着电源很容易漏电。因此，在积水中行走，第一，不要迈大步，小步蹭着走；第二，尽量离能扶的东西远一点，特别是广告灯箱、电灯杆、小区金属闸门的金属表面。在220~380伏民用电压电气漏电的情况下，小步蹭跨步电压比较小，通常不会致命，但用手一摸，电流就立刻穿过心脏了。

如果周围有人疑似触电，我们先要查看是否能切断电源。如果不行，在尽量远的位置，用一根干燥的木棍或其他绝缘物，把伤者的触电点拨开，再把伤者移出带电区域。尽量不要直接去接触伤者的身体，最好接触衣服或鞋，而且只用一只手往外拉，这样相对安全。如果触电者心脏已经停跳，要马上做心肺复苏，并且呼叫救护车。

蔡国雄提醒大家，如果不得不接触可能带电的物体，有一些安全要求：第一，鞋首先要是绝缘的。下雨天穿胶底靴有一定绝缘作用，但雨天往往鞋会湿，绝缘效果会差一些。第二，不要用手心碰，而要用手背碰。如果有扎麻的感觉，手部肌肉会马上收缩，远离带电物体。第三，只用一只手碰，另一只手一定不要触碰墙面或其他容易导电的物体。▲