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鞋里撒点儿盐去臭味

2019年08月29日09:51 来源：人民网-生命时报

细菌、汗水会让鞋子散发出异味。美国《读者文摘》杂志网站总结了可以给鞋除臭的七样物品。

1.小苏打。把小苏打均匀地撒在鞋子里，放置一整夜，第二天早上倒出来即可。也可以把两匙小苏打粉放入一双旧袜子，打个结放入鞋子。需要注意的是，皮鞋不宜用小苏打来除臭，因为它会使皮料变干。

2.织物柔顺剂。鞋子洗干净后，烘干时放入少量织物柔顺剂，能起到消除臭味的作用。

3.盐。夏天不穿袜子就直接穿运动鞋，很容易导致鞋有臭味。在鞋子里撒一点盐能去除异味，吸收多余的水分，起到除臭剂的作用。

4.医用酒精。把少量医用酒精倒在鞋子的肮脏或磨损部位，不但能减轻臭味，还能起到消毒作用。

5.袋泡茶（红茶）。红茶含有单宁酸，它能杀死躲藏在鞋子里的细菌，消除气味。把茶袋放入沸水中2~3分钟，拿出来把水沥干、放凉，然后放入鞋子里1个小时即可。

6.婴儿爽身粉。在鞋子散发出臭味之前，可以撒入少量婴儿爽身粉来预防。它能吸收多余的水分，而且能够防止霉菌产生。

7.猫砂。猫砂含有很多除臭剂和吸湿剂。把猫砂倒入鞋子，放置一整晚，第二天早上倒出猫砂，用抹布擦干净就可以了。（赵鹏程）

(责编：李轶群、杨迪)


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