受访专家： 深圳市深水龙岗污水处理有限公司技术负责人 崔和平 生态环境部华南环境科学研究所高级工程师 林 澍

如今天气较热，小区垃圾桶往往味道刺鼻，那是因为有些人把剩饭菜直接倒进垃圾桶，清洁工搬运时，油汤又会流到马路上，造成二次污染。那如果将油汤倒入下水道会怎么样？

“饭店之类的产生油汤的量很大，不能自行处理，需要特定单位回收，无害化处理后作为饲料等利用。”深圳市深水龙岗污水处理有限公司技术负责人崔和平告诉记者，深圳的饭店厨房都需要自行安装隔油池和隔油网，否则环保部门不予批准，办不了排污许可证，也办不了牌照。“排水部门也经常检查的。”

为什么不能随便倒剩油汤？崔和平介绍，如果是少量剩汤倒入下水道，管道中存在的微生物可以对其进行部分分解，剩汤进入污水管道后被稀释，然后进入污水处理厂。但是，如果油脂过多，会影响污水处理效果。生态环境部华南环境科学研究所高级工程师林澍解释：“油脂类在下水道可能形成一些难以被带走的油脂堆，影响下水道水流的通畅性。”

那我们老百姓该如何处理剩汤呢？林澍表示，倒入下水道属于不得已而为之的处理方式。不过，要定期清理下水道，以解决堵塞问题。处理剩汤既要顾及环保，又要考虑经济可行，可以将油污和洗衣机排水混合后排入下水道。有些老居民楼家庭的洗涤排水可能进入雨水管，这样也许直排环境，没有进入污水管，造成环境污染，如果二者适当混合排入污水管，既可以发挥洗涤剂的去油效果，又不会造成污染。(特约记者 金海燕)