重度血瘀 舌头像猪肝

北京老年医院体检中心主任、中医学博士 马 毅 □李阿玲

夏秋交替，“阳极阴生，阴气居于内”，容易发生血瘀。《黄帝内经》曰：“心开窍于舌”“肾脉挟舌本”。中医认为，舌头的不同部位代表了身体不同脏腑的功能，观舌色可知疾病性质，正气虚实；看舌苔可辨邪气浅深，胃气存亡；审其润燥，可验六淫病邪之变化，机体津液之耗伤。

舌色是指舌质的颜色。正常人舌色为淡红色，临床常见的舌色分为几种：淡白色表示患虚证、寒证、血气亏虚证；红舌舌色较正常稍红，甚者呈鲜红色，多有热证；舌色介于红色与紫色之间，称为“绛舌”，舌绛少苔而泽润，多为血瘀之证；紫舌表示寒、热病及瘀血症；舌质紫且暗，为瘀血之征；舌边尖有紫色斑点者，多有心、肝血瘀；舌色紫如猪肝，枯晦无泽，为胃肾阴液衰耗之证。通过简单的辨舌可以早期发现血瘀征兆，达到防治疾病的目的。

第一，看舌头颜色。可以借助水果颜色辨认：轻度血瘀的舌头一般是像西瓜一样的暗红色，中度血瘀的舌头像红心火龙果的暗紫色，重度血瘀的舌头像猪肝一样的青紫色。

第二，看舌上是否有瘀点或瘀斑。一般只有瘀点的是轻度血瘀，在舌边可以看到瘀斑的是中度血瘀，大块瘀斑的是重度血瘀。

第三，看舌下络脉。轻度血瘀时，舌下络脉长度不超过舌下肉阜至舌尖的3/5，宽度不超过棉签粗细；中度血瘀时，舌下络脉长度不超过舌下肉阜至舌尖的4/5，宽度变粗；重度血瘀时，舌下络脉长度超过舌下肉阜至舌尖的4/5，比正常宽1/2以上，变粗、变长、分叉、迂曲。

中医认为，血瘀会给机体带来很多危害。第一，疼痛。“瘀则不通，不通则痛”，血瘀多有疼痛，主要表现为针刺样疼痛，甚至在某些地方会出现淤青等表现。第二，心（脑）脉络痹阻。瘀血凝滞，气血运行不畅，阻滞脉道，容易导致心脑血管病变。第三，易发症瘕（zhēng jiǎ）积聚。简单说，就是有血瘀容易形成包块或占位性病变、肿瘤等。包块固定不移者为“症”， “瘕”是可以移动的，多是气滞。第四，加速衰老。气血运行畅通，身体吐故纳新，新陈代谢正常，各项机能旺盛；反之，气血运行不畅时，会对饮食、睡眠、情绪等产生影响。日久反复，加速衰老。第五，情绪难控。气滞血瘀，肝气郁结，郁郁寡欢、烦乱暴躁。

根据以上鉴别方法，有血瘀情况的人群应及时调理，这里给大家几点建议：1.调畅情绪。多与大自然接触，郊游观赏，漫步林荫，都是放松心情的好方法。当出现情绪自我难以控制或调节无效时，应求得医生帮助。2.饮食有节。日常生活中，如果饮食过饱，贪食油腻、甜食、寒凉等，均会导致气血运行减慢，加速血瘀发生。因此，应做到饮食有节，食物尽量清淡一些，别贪食寒凉。3.起居适度。保持充足睡眠，不能贪晚熬夜。熬夜会耗伤阳气，阳虚则生内寒，如日久必因虚、因寒而生瘀滞。4.注意防寒。人体长时间在空调低温的环境下，会导致血脉痉挛，血行迟缓或瘀结。因此，夏季起居更应避“寒”。5.汗出有度。运动中要汗出有“度”，尽量避免大汗淋漓。汗出过多，伤阴耗气，血行黏滞，推动乏力，易导致血瘀发生。运动中要“动静结合，动中有静”，还要注意补充水分。