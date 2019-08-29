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不透明的宝宝杯更安全

2019年08月29日09:48 来源：人民网-生命时报

上海市第一妇婴保健院妇幼保健部 戴霄天 □主任 花 静

双酚A（BPA）是塑料的重要原料，许多食物容器（包括婴幼儿的奶瓶、吸管杯）都是由聚碳酸酯制成的。然而BPA已被证实具有类似激素的特性，对人体内分泌功能会造成影响，特别是婴幼儿人群。目前美国、加拿大、欧盟等国已禁止使用BPA。

父母可采取以下预防措施，以减少婴儿接触双酚A的风险：

1. 避免使用回收编号为7的透明塑料奶瓶、杯子或容器，因为这些制品大多含有BPA；2.尽量使用经过认证的BPA Free（不含BPA）的塑料奶瓶和杯子；3.选购不透明塑料制成的奶瓶和杯子，这些容器一般由聚乙烯或聚丙烯制成，不含BPA；4.选购回收编号为2或5的塑料制品；5.玻璃奶瓶可以作为塑料替代品，但在宝宝学习使用杯子初期，由于容易掉落或损坏，不建议使用玻璃杯；6.由于热量可能会导致塑料中的BPA释放，如果家中有该类塑料制品，建议家长不要加热煮沸、不要使用微波炉加热、不要使用洗碗机清洗。

(责编：李轶群、杨迪)


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