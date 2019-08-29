近年来，以肝损伤为代表的中药安全性问题和事件时有发生，不仅影响了人们的健康，而且给中医药事业发展带来不利影响。其中，尤以何首乌被报道的最多。何首乌长期以来应用广泛，一度被认为是“无毒”的补益类中药，但近年来由其引发的肝损伤事件引起了国内外的广泛关注。

药物本身固有的毒性以及个人体质问题，是包括中药在内的所有药物性肝损伤主要发病机制，不管是中草药还是西药，都应在医生和药师的指导下合理用药。然而在我国，中药实际上大都处于非处方药管理状态，容易购买，并且常常缺乏医生指导，随意使用，从而导致肝损伤。

以何首乌为例。生何首乌小毒，经九蒸九晒炮制过之后，其肝毒性大为减小，称为制首乌，两者无论功效还是服用剂量均有很大不同。我院肝病科曾有医生做过调查研究，从1989~2015年26年间何首乌制剂所致的药物肝损伤文献报道，发现73.2%存在不合理用药情况，如违背中医理论错用生首乌、超常规用量、超服用疗程、不当配伍、多药合用、不注意监测肝功能等，这当中62.8%的患者是自行服药，仅8%的患者是在医生指导下服药。

此外，可导致中药相关性肝损伤发生的原因还包括：

1.偏方、验方、秘方泛滥而缺少监管。此类方药大多出自无行医资质的乡村郎中、江湖游医之手，常常违背中医理论指导，药物组成鱼龙混杂，有毒药物、超剂量现象常见。

2.中药材质量问题。如是否为道地药材，炮制工艺是否精当，中药在生长、加工、炮制、储藏、运输等环节上是否受到污染或变质，以及是否有中药农药残留、霉变、重金属超标等。

3.某些中药同名误用、伪品混用。如临床报道导致肝衰竭很多见的土三七，便是误将其当做田三七使用所致。

4.服用者自身因素。如有慢性肝病基础、肝功能损伤、大量饮酒及特异过敏性体质等。研究发现，23.38%的患者发生肝损伤时合并有病毒性肝炎、脂肪肝等基础肝病，这些患者的药物性肝损伤更严重，且发生肝衰竭和导致死亡的风险更大。

最后需要提醒，要意识到中草药及其相关制剂、保健品等都有肝毒性的风险，需把握适应证，不能滥用，更不能超剂量、超疗程使用；用药须在专科医生指导下，根据辨证论治选药组方，用药对证、剂量疗程恰当、配伍得当；对已报道有肝损伤或说明书警示有肝损伤风险的中草药及其相关制剂，需警惕选用，严格限制剂量与疗程；有慢性肝病基础、过敏体质或老年患者，用药期间要加强肝功能监测；另外，要注意避免促进或诱发药物性肝损伤的因素，如空腹服药或服药时饮酒等。