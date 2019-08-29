身边刺儿头 六招应对

无论在家里、与邻居相处、在职场或社会交往中，有些人随和友善，也有一些人言行刻薄，很难相处。你本来不经意的一句话，他可能就会挑出毛病，或者在你需要鼓励的时候打击你的热情。逃避、与对方绝交都不是好办法，美国“心理中心”网站刊文，下面这6招可以帮你更好地与这些人相处。

1.明确目标。如果有人伤害了你的感情，你不得不和他理论一番，说话前你一定明确自己说话、行动的目标，例如要知道自己想要和对方保持一个怎样的关系，以及你的应对方式可能带来什么结果。如果对方有个爆脾气，而你又必须和他和平相处，那么针锋相对是没有意义的，最好找借口离开，或给对方台阶下，让气氛缓和下来后再理性讨论问题。

2.后退一步。一个人之所以难相处，主要原因可能是他自以为是。不为他人着想，就不会觉得自己有错，当然也不会道歉。和这样的人争论时，别指望他服软，退一步或结束这个话题会更有效。还有的人难相处，可能是因为当时心情不好。这时他很难去理解你，那你可以对他表现出同理心，大度一些，承认自己也有做的不好的地方，给对方一点获胜感，满足一下他的虚荣心。只要后退一小步，你们的关系也许就会改善一大步。

3.设定界限。除了后退一步，你还应设定界限，否则别人伤了你的感情，他自己都意识不到。如果一个人和你说话粗鲁无礼，你可以告诉他：“请你不要用这种口气和我说话。”你的这种回应毫不过分，如果一味退让，也许当时息事宁人，但时间长了对方可能变本加厉，让你更加愤怒，两个人的矛盾会更深。适当的回击可以提醒对方，让他知道触到了你的底线，就不会再放肆。

4.别想改变他们。你可以提醒他们说话注意分寸，但不要以为这样就能改变他们。你的话可能当时管用，但是不久之后，他们肯定又会犯老毛病，勉强劝他们通常也会无功而返。你无法改变一个人的个性，也难以让一个人放下他的控制欲。所以，对待难相处之人最重要的一点是，明白他们可能就是这个性格，江山易改，本性难移。

5.面对现实。生活就如万花筒，每个人都有自己的个性和做事方式，不是所有的人都会待我们如朋友，所以我们不能指望别人都能做得很好。你能做出的最好的努力就是冷静对待，让局面保持在自己能够承受的程度之内，不苛求自己和别人。

6.注重自身价值。每一个人都有资格得到他人的尊重。如果你自己忽视了自身价值，那么很可能就会受到他人的冷遇。反过来说，如果你能很好地接纳自己，那么别人就会比你自己更加尊重你。所以，你要坚定地告诉自己：受到尊重是我的权利，我不应该承受别人的吼叫、贬低或逼迫。(高宝宝 编译)