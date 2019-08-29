受访专家：中国人民公安大学犯罪心理学副教授、心理学博士 谢丽丽

家暴，是以殴打、捆绑、禁闭、残害等手段对家庭成员从身体、精神、性等方面进行伤害和摧残的行为。据中华全国妇女联合会2016年的统计数据，我国有30%的已婚妇女曾遭家暴。家暴并不罕见，如果能提前识别家暴者的特征，也许能采取措施避免悲剧发生。英国埃克塞特大学教授马丁·赫伯尔特所著的《防止家庭暴力》一书中，总结了家暴者的13条心理特征。

1.长期低自尊，感觉自己能力不足。中国人民公安大学犯罪心理学副教授谢丽丽认为，基因遗传、童年期严厉的家庭教育、父母或者抚养人简单粗暴的言行举止，都可能导致一个人过度自卑或是自卑与自负交织在一起的复杂人格。在这类人心中，自尊心甚至高于生命。每当遇到挫折，他们更想通过暴力证明自己的能力，发泄在他认为安全的对象身上。那些有性功能缺失或障碍者家暴可能性更高。

2.有孤立感，缺乏社会支持。有一部分人主观上认为自己被孤立，遇到负性事件时容易家暴，以获取家庭或社会支持。还有一部分人则由于早年太受家庭宠溺，形成极端自我的性格缺陷，一有不顺就倾向使用暴力。

3.缺乏社交技巧和自我肯定。如果童年生活在有问题的家庭中，如父母或家庭成员间经常用暴力解决问题，那么这个人就无法习得正常的家庭伦理和社交技巧，成年后的他们仍不懂正确沟通，婚后也不知如何扮演家庭角色，错误地认为家庭暴力很正常。而缺乏自我肯定的人，因为内心脆弱，往往会伪装出强大（如暴力）的表象来向社会证明自己。

4.有精神病史。精神疾病患者可能在精神症状的影响下产生暴力行为。此外，生理异常、器质疾病、内分泌紊乱等都可能与暴力失控有关。那些存在很多心理创伤和问题的施暴者，可能会因鸡毛蒜皮的事而引爆内心“炸药桶”，做出暴力行为。

5.有酒精与药物滥用史。一般人都具备行为控制力，但吸毒、酗酒的人，由于大脑结构被药物、酒精改变，性格、人格出现扭曲，部分或完全丧失认知功能和自控力，容易出现暴力。

6.冲动控制力薄弱，存在其他反社会行为。施暴者自身可能具有性格缺陷。当他们遇到负性生活事件时，不会以社会的行为规范和伦理观念约束自己，多以消极的方式去应对，导致不良行为无法纠正，而被进一步强化，形成恶性循环。当个体内在焦虑与挫折感升高时，情绪行为也容易失控，通过暴力形式发泄，出现反社会行为。

7.占有欲和嫉妒心很强，总是怀疑被遗弃。这类人对感情没有足够的安全感，常怀疑配偶与他人有不正当关系，一旦占有欲或嫉妒心被点燃，就可能诉诸暴力。这类人还可能会限制配偶的经济权利、社交自由甚至是人身自由。

8.喜欢将错误归于外因而谴责他人。他们往往认为挫折是他人造成的，自己是受害者。当争吵逐渐升级时，施暴者可能会回想起童年的家暴场景而激动，做出不可控的行为。

9.对另一半缺乏同理心，对配偶的痛苦不能理解甚至无视。同理心可解释为“设身处地理解”、将心比心的共情能力。如果原生家庭凝聚力较低，成员间相互照顾较少，人就很难习得同理心。遇到问题时，他们只在乎自己的感受而不顾他人，无法对受害者的痛苦感同身受。

10.将日常压力导致的愤怒转移。应对压力，正常人会寻求合理的发泄方式，如运动、大哭、倾诉、旅游、独处或看心理医生。但家暴者在童年时期可能未习得积极、正面的应对压力、控制情绪的方法，导致成年后无法将愤怒以健康的方式发泄出去，而是迁怒于他人，比如配偶。如果缺乏有效干预，这种迁怒式的发泄会逐渐发展为家庭暴力。

11.有社会经济方面的问题，如失业或财务困难。这类人往往比较固执，难以融入团队，“失业成性”。这种社会压力促使他们将家暴作为能力的体现，以暴力重塑其家庭地位，以获得内心平衡。

12.儿童期曾受到暴力虐待或目睹暴力。儿童时期是人格与性格形成的关键期，此时大部分行为都是从家庭中习得。如果当时经历了家暴，通过目睹、学习、模仿，很可能从受害者转变为施暴者。

13.目前有使用暴力的情形、有威胁的行为或者武器的使用。被指控虐待动物的罪犯，也倾向于对人类实施暴力侵犯。虐待动物的攻击行为，在心理学上被称为“情绪的转移作用”，通过攻击弱小者来释放负能。在国外，故意虐待动物被作为衡量严重心理问题的重要指标。此外，曾有过霸凌行为、暴力前科的人也更容易家暴。

中国首部《反家庭暴力法》于2016年3月1日起正式实施。但遇到家暴时，不少人认为这是家庭私事，选择隐忍；也有人因为经济、子女等因素，选择原谅。需要明确的是，家暴就是犯罪，并不是犯错，需要进行正确的干预措施。家暴只有0次和无数次，勿让家暴对家庭、子女造成更严重的创伤。(记者 王冰洁)