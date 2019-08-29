电子烟无害？美国发生首例电子烟致死案例，多个国家已禁止

电子烟不属于烟草制品?电子烟无害?很多人知道烟草的危害后，转而抽起号称能让人“健康吸烟”、“不上瘾”的电子烟。然而，电子烟真的无害吗?

近日，美国发生首例电子烟致死案例。事实上，世界上已有多个国家禁止电子烟。

当地时间8月23日，美国伊利诺伊州卫生官员宣布，一名成年人吸食电子烟，患上严重的呼吸道疾病后不治身亡。伊利诺伊州卫生主管单位认为，这可能是美国境内第一起电子烟致死案例。

美国疾病控制和预防中心(CDC)表示，该中心已注意到在全美22个州发生的、可能由吸食电子烟导致的193个潜在严重肺部疾病案例。

多国禁止使用电子烟

☆新加坡

新加坡是一个法律严明的国家，早在2016年12月份就颁布了禁止销售电子烟的法令，主要原因是电子烟中含有尼古丁，其次是因为新加坡政府担心“电子烟”会成为一种时尚、潮流的代表，避免让更多的非吸烟者加入尼古丁大军。

☆巴西

巴西政府认为没有确切的证据能够表明电子烟对公共卫生有益，他们担心电子烟会像传统香烟一样，严重危害人们的健康。他们还担心电子烟如同传统香烟一样，难于管理，因此巴西政府在全国禁止电子烟销售。

☆菲律宾

菲律宾已经禁止电子烟，在菲律宾的公共场所抽电子烟可面临最高4个月监禁。

☆印度

2019年2月，印度卫生服务总局(DGHS)发布消息，禁止电子烟和蒸汽烟的销售、制造、分销、贸易、进口和广告的命令。

除了以上几个国家和地区外，还有加拿大、新西兰、日本、阿根廷、奥地利、比利时、泰国、黎巴嫩、柬埔寨、越南、埃及等10多个国家禁止电子烟。

2019年7月22日，国家卫健委举行新闻发布会，提出电子烟的危害问题应该引起高度重视。目前国家卫健委正在会同有关部门开展电子烟监管的研究，计划通过立法的方式对电子烟进行监管。

电子烟戒不了烟

电子烟是包含尼古丁溶液烟管、蒸发装置和电池的吸烟装置，自问世后，就被刷上了“有助戒烟”、“电子烟无瘾”等正面形象。

2019年5月底，中国疾病预防控制中心发布了2018年中国成人烟草调查结果。调查发现使用电子烟的人群主要以年轻人为主，15岁-24岁年龄组人群电子烟使用率为1.5%。获得电子烟最主要的途径是互联网(45.4%)。值得关注的是，与2015年相比，听说过电子烟、曾经使用过电子烟，以及现在使用的人数比例均有所提高。

然而，北京朝阳医院烟草依赖治疗研究室主任梁立荣在接受健康时报采访时曾介绍，电子烟依然含有尼古丁，可以使人产生依赖，对人体心血管系统有直接影响。目前，还没有充足的证据证明电子烟可作为主要的戒烟辅助手段，临床戒烟指南并未将其纳入戒烟辅助产品，医生也不会建议吸烟的患者使用电子烟来戒烟。

电子烟危害也不小

2019年7月，世界卫生组织发布《2019年全球烟草流行报告》指出，没有证据表明“加热不燃烧烟草制品”的危害小于传统烟草制品，使用这种产品还可能促使原本不吸烟的人染上烟瘾。而且，这种产品仍属于烟草制品，从吸传统香烟转而使用“加热不燃烧烟草制品”并不算戒烟。

其实，电子烟的危害，并不比香烟少！

1. 损害免疫系统

通过对比电子香烟使用者、传统香烟吸烟者和非吸烟者鼻子里的免疫细胞，发现吸电子烟会使人鼻子中358个免疫基因受到抑制，而普通烟民有 53 种免疫基因受到了抑制。

2. 引发心血管疾病

电子烟烟雾气溶胶还会引起血小板聚集增加，可能导致血管出现微血栓。说明电子烟在增加心血管系统风险并引发心脏病发作方面，不比传统香烟危害小。

3. 导致多种癌症

电池加热烟液产生的气溶胶中，还含有对心血管有害的醛，包括甲醛、乙醛和丙烯醛等。这会导致肺癌在内的等多种癌症。

4.引发致命肺病

另一项实验发现，电子烟容易带来另一个致命风险——闭塞性支气管炎。这是一种罕见、致命且不可逆的阻塞性肺病，会使人的肺逐渐走向衰竭。

5.含有细菌毒素

2019年4月，哈佛大学公共卫生学院在分析了美国主流的75款电子烟后发现，近1/4的样本含有与大肠杆菌和衣原体相关的细菌毒素，近80%存在真菌毒素，这都可能导致哮喘、肺部衰竭等疾病。该研究于《环境与健康展望》中在线发表。

珍爱生命，远离电子烟！

本文参考资料：

①《央视财经》2019-08-26《美国现首例疑似电子烟致死病例！电子烟，有没有害?该不该管?》

②《每日邮报》2018-07-10《多个国家和地区禁止电子烟》

③《健康时报》2018-06-05《电子烟戒不了烟》

④《健康时报》微信2018-09-20《它比香烟毒7倍，导致多种癌症，已在多国被禁！很多中国人还在用》

⑤《健康时报》网2019-04-19《别吸了！哈佛大学调查75款电子烟发现，1/4含有细菌毒素》