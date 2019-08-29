9个月女婴误吞妈妈耳钉卡进支气管

妈妈的耳钉出现在小女儿体内支气管处，差点扎破肺，幸被医生取出。妈妈后怕不已：再也不敢乱扔小物品了。

9个月大女婴萱萱（化名）家住新洲，8月24日晚上洗过澡后，妈妈陈女士将她放在床上和姐姐玩，自己去给萱萱冲泡奶粉。没过一会儿，听见萱萱剧烈呛咳，陈女士回卧室查看情况，只见孩子不停咳嗽，小脸憋得通红。5岁的大女儿告诉她，好像看见妹妹在床上抓了个东西放进嘴巴里。陈女士赶紧扒开孩子嘴巴，并没有发现东西。随即，陈女士把孩子送到当地医院检查。

拍片后，医生告诉家长，有个不明金属物体卡在孩子左支气管处，建议转往上级医院。25日凌晨5点半，萱萱被送入武汉儿童医院。

接诊萱萱的耳鼻咽喉科主治医师夏菲介绍，孩子出现呼吸困难，从CT片中看到，卡在支气管处的异物形状模糊，取出难度大。

幸运的是，医生将支气管纤维镜伸进孩子支气管，“捕捉”钳子首先触碰到一个“齿轮”状带针的物体，小心翼翼将其取出来，竟然是一个耳钉。

夏菲说，由于卡的位置比较特殊，耳针随时可能刺伤气管，引起肺部出血或者气胸等严重的致死性并发症，十分惊险。

夏菲提醒，1～3岁是食道、气道异物的高危年龄段，家长看护年龄较小的孩子时，要避免让孩子接触一些细小的异物，以免发生误吞造成不必要的伤害。（作者王春岚）